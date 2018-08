Under Aarhus Festuge får byen et såkaldt skovbad i Aarhus Ø. 600 træer er skudt op på Bernhard Jensens Boulevard efter japansk tradition, hvor et "Shinrin Yoku" (et skovbad) i tusinder af år har været ordineret som behandling mod f.eks. stress og depression. Efter Festugen flyttes de 600 træer til Gellerup, hvor de skal indgå i arkitektfirmaet SLA’s bypark og fungere som en central del af et Festugeprojekt i 2019.