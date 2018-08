Skal blive kunstværk: Ulv skudt i Aarhus

Under Aarhus Festuge kan man i Kunsthal Aarhus se værker, der er fremkommet i kampens hede på en paintballbane.. 10 kunstnere har over sommeren skabt kunstværker, der blevet opstillet som forhindringer, gemmesteder, skjold og dragter hos Eventhalls paintballbane i Tranbjerg. En mand, der slippes løs på paintballbanen iført ulvekostume udgør et af værkerne og mandag dystede medarbejdere fra Den Gamle By og Kunsthal Aarhus om, hvem der kunne få ram på ulven. Dermed har deltagerne været med til at skabe værkerne, der kan opleves på Kunsthal Aarhus fra den 31. august til 9. september.