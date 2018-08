Initiativet "Sammen om DHL Stafetten" griber årets stafet som anledning til at skabe usædvanlige møder mellem almindelige firmahold og mennesker med udviklingshæmning. Torsdag deltog 90 udviklingshæmmede DHL Stafetten. Alle gennemfører den sædvanlige rute – nogen med hjælp og mange uden, men de gjorde det sammen med de hold, som forskellige sponsorer stiller op med.

»Med stafetten viser vi, at vi både kan og vil deltage i fællesskabet i vores by, og at vi alle har noget at bidrage med. Vi får flyttet fokus fra handicap til mangfoldighed og fællesskab. Både hos os selv, de frivillige og hos sponsorerne,« forklarer Pia Stabell Hjort, der sammen med Katrine Knudsen fra "Vaskeriet – en øvebane for udviklingshæmmede" står bag initiativet.