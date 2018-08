Luftbro til hjertepatienter

Fredag blev en ny helikopterlandingsplads indviet på Aarhus Universitetshospital. Den er placeret på afdelingen for hjertesygdomme og er finansieret af to donationer fra A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal og TrygFonden. Platformen har en diameter på 30 meter og vejer 70 tons. En elevator sørger for, at hjertepatienter kan komme direkte fra helikopteren til hjerteafdelingen.

Foto: Joachim Ladefoged