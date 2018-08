Den aarhusianske it-virksomed Systematic kunne torsdag fejre, at antallet af medarbejdere har rundet 1.000. Det blev fejret med en reception for indbudte gæster, hvoraf beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der tillige var blandt talerne ved receptionen, var en af dem. Her ses ministeren (siddende midt i billedet) sammen med Systematics grundlægger og direktør, Michael Holm (stående til venstre).