Japan har modtaget 50 "nuttede" fisk fra Danmark

Med sit hundehvalp-lignende hoved og buttede krop er stenbideren et levende eksempel på, at fisk godt kan være nuttede, og med sine smukke farver anses den tilmed for at være en meget eksotisk fisk på den anden side af jordkloden. Derfor blev 50 kun 2-3 centimeter lange stenbidere opdrættet i Kattegatcentret modtaget med åbne arme, da de forleden ankom til Japan, hvor de skal være trækplaster i et såkaldt ”Nordsø-akvarium” i Tokyo Sea Life Park. At transportere fisk er dog en vanskelig proces, og det kræver stor ekspertise og knowhow. Det var derfor nogle lettede biologer fra både Kattegatcentret og Tokyo Sea Life Park, der med glæde kunne konstatere, at samtlige stenbidere havde overlevet den lange rejse fra Grenaa til Japan.

Fiskene kom i god behold til Japan. Pr-foto