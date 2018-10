Hvorfor flytte en velfungerende indsats? Velfungerende kommunal rusmiddelbehandling bør give regeringen stof til eftertanke

Der blev givet gode karakterer over hele linjen til Skanderborgs Rusmiddelcenter, da Socialtilsyn Midt foretog sit årlige tilsyn. Centret er Skanderborg Kommunes tilbud om gratis rådgivning og behandling til borgere over 15 år, der har misbrugsproblemer, og det er ikke første gang, centret får gode karakterer for, hvordan det inddrager borgerne i beslutninger omkring behandling, medarbejderuddannelse og erfaring eller for dets fysiske rammer. Også i 2016 og 2017 scorede rusmiddelcentret højt. Men den indsats skal rykkes til Region Midtjylland.

Sådan lyder et forslag fra Danske Regioner, der den 24. marts fremlagde ideen om at flytte ansvaret for rusmiddelbehandling fra kommunerne til regionerne, sådan at behandling af patienter med både psykisk sygdom og misbrugsproblemer samles ét sted.

Men hvorfor flytte en velfungerende indsats, spørger man i Skanderborg. Helt aktuelt med afsæt i den seneste årsrapport om rusmiddelcentret, der i gennemsnittet på samtlige parametre i socialtilsynets årsrapport ligger på 4,4 på en skala, hvor 5 er det maksimale.

Økonomisk incitament

»Vi har et meget kompetent rusmidddelcenter i Skanderborg Kommune, som gør en reel forskel for borgerne. Nu har vi endnu engang fået tilsynsmyndighedens ord for, at centret er en succes,« siger Anders Laugesen, (V), formand for Socialudvalget i en pressemeddelelse.

Kommunal rusmiddelbehandling Ifølge Danske Regioner har mere end halvdelen af mennesker med misbrug i Danmark også en psykisk lidelse. Kommunerne overtog ansvaret for rusmiddelbehandlingen med kommunalreformen i 2007 fra amterne, mens ansvaret for behandling af psykisk sygdom ligger hos regionerne. I Danske Regioners udspil skal ansvaret for behandlingen af mennesker med både psykisk sygdom og afhængighed ligge hos regionerne, så de to lidelser behandles samtidigt.

I april sendte byrådet et brev til sundhedsministeren, hvor politikerne advarede imod at flytte misbrugsbehandlingen.

Argumentet er, at det kan bringe sårbare borgere i hele landet i klemme, fordi indsatsen ikke på samme måde kan være helhedsorienteret.

Skanderborg med opråb til regeringen: Ikke alt behøver være ensrettet

For mange borgere vil der være fysisk langt til et regionalt tilbud, og dér vil der heller ikke være direkte kontakt til jobcentret, SSP, lokale botilbud osv., som der ellers er i kommunen, påpeger Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgsformand Tage Nielsen (R):

»Det er helt afgørende at møde mennesker med et misbrug der, hvor de er. Det er vi gode til i kommunen, fordi vi i forvejen har kontaktflader med borgerne. Samtidig er det kommunen, som kan hjælpe borgerne videre i uddannelse eller job, så vi har også et økonomisk incitament til at gøre det godt. Regionerne har ikke det incitament, og derfor kan en regional rusmiddelbehandling komme til at flagre ensomt i vinden.«