Ombudsmand kritiserer fejl i Ry-sag om brandangreb

Skanderborg Kommune og Mølleskolen begik væsentlige fejl i den såkaldte Ry-sag om fire drenge, der kastede en benzinbombe mod en 16-årig dreng.

Det konkluderer Folketingets Ombudsmand i en redegørelse.

Sagen drejer sig om det meget omtalte angreb med en brandbombe mod en 16-årig dreng 6. februar 2017.

Fire jævnaldrende drenge blev efterfølgende dømt for grov vold.

Ombudsmanden gik af egen drift ind i sagen for at undersøge, om skolen og kommunen havde levet op til deres ansvar i sagen.

Konklusionen er, at der blev begået fejl.

Overblik: Her er sagen om brandangrebet i Ry

Det er tale om fejl i henhold til underretningspligten samt notat- og journaliseringspligten.

Det handler blandt andet om, at skolen ikke fik underrettet kommunen om konfliktniveauet på skolen.

Det har tidligere været fremme, at der før brandangrebet havde været episoder med håndgemæng mellem de unge.

- Der er tale om et samlet forløb, hvor der har været mange konflikter og problemer, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Hvis reglerne var blevet fulgt til punkt og prikke, ville sandsynligheden for, at angrebet alligevel havde fundet sted, have været mindre, siger han.

- Om der alligevel var blevet begået et angreb med en brandbombe, selv om reglerne om dokumentation og underretning var blevet fulgt, er ikke muligt at fastslå for os.

- Men hvis man følger de regler, vi peger på her, så bliver det mindre sandsynligt, at det går så galt, som det er gået her, siger Jørgen Steen Sørensen.

Skanderborg Kommune konkluderede umiddelbart efter angrebet, at der var et højt konfliktniveau på 9. klassetrin på skolen.

Men kommunen mente ikke, at hverken den eller skolen kunne have handlet anderledes for at forhindre angrebet, der fandt sted efter skoletid.

Borgmester Jørgen Gaarde (S), Skanderborg Kommune, beklager forløbet.

- Ombudsmandens redegørelse er ikke til at tage fejl af: Notat- og underretningspligten er ikke overholdt i en række konkrete tilfælde på Mølleskolen, og det beklager vi meget, siger han i en skriftlig kommentar.

Han tilføjer, at kommunen har igangsat et undervisningsforløb for mere end 1000 lærere, pædagoger og skoleledere.

Det skal sikre, at alle har fokus på at overholde reglerne for, hvornår der skal ske underretning, og hvornår der skal journaliseres og laves notater.