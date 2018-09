»Det er nok lige dele stolthed og ydmyghed.«

Sådan svarer bygherre Jesper Bach i en pressemeddelelse på spørgsmålet om, hvilken følelse han har med at være bygherre for Skanderborg midtbys nyeste vartegn, Rådhusgården, der forventes færdig i sommeren 2020.

Som navnet mere end antyder, bliver byggeriet opført, hvor det tidligere rådhus lå, og den centrale placering og ikke mindst det, at nabobygningen er den gamle politigård, har stillet helt særlige krav til især materialevalget, mener Jesper Bach:

»Det er meget oppe i tiden at blande materialer som sten, beton, træ og glas, når der skal bygges nyt. Det ses f.eks. i de nye kontor- og boligbyggerier, der er opført og stadig er i gang med at blive opført i Aarhus Ø. Men her mener jeg, at vi har haft en helt speciel forpligtelse til at skabe et byggeri, som i særlig grad harmonerer med omgivelserne. Ja, nærmest taler med dem, uden at overdøve,« siger han.

Det er arkitekt Henrik Ditlev fra Laban Arkitekter, som også er ansvarlig for at slå stregerne til bl.a. Søbyen og Ovenvande i Skanderborg, der har tegnet Rådhusgården.

»Det var vigtigt, at vi fik skabt en dualitet, hvor byggeriet udadtil harmonerer med det omkringliggende bybillede, men samtidig tilbyder beboerne en grad af kvalitet og luksus, som man ikke er vant til at finde på så central en placering,« siger Henrik Ditlev i samme pressemeddelelse og fortsætter:

»Det er bl.a. sket gennem en udbredt brug af gennemlys, hvor lyset kommer ind i boligen fra to eller flere sider, ligesom vi også har givet stort set alle boliger to eller endog tre altaner eller terrasser. Den tid, hvor en ejerlejlighed var et mørkt sted, og man skulle udenfor for at se lyset, er i den grad forbi. Her skaber vi grundlaget for ekstremt meget udeliv.«



Byggeriet ventes at stå helt færdig sommeren 2020 og vil til den tid huse 45 lejligheder, mens der i stueplan bliver ca. 1.075 kvm erhvervslejemål. Til erhvervslejemålene søges der et miks af lejere, som kan bidrage med noget, dels til de, der bor i ejendommen, dels til de mennesker, der dagligt passerer gennem denne centrale del af byen.

Martin Vinther fra Nybolig i Skanderborg & Ry har opgaven med at sælge boligerne.

»Vi vidste godt, at et byggeri af denne kaliber, med den unikke placering midt i hjertet af Skanderborg og søudsigt fra flere af boligerne, ville skabe en del interesse, men jeg er alligevel overrasket over mængden af henvendelser, set i lyset af at vi endnu ikke har markedsført det ret meget.«

Således er der allerede en del købere skrevet op på en såkaldt interesseliste, som har fået første bud på de attraktive projektlejligheder.

Hvem kommer til at flytte ind i Rådhusgården?

»Men hvis vi skal tale om den typiske køber til boliger som disse, så er det nok det voksne eller midaldrende par, hvor børnene er flyttet hjemmefra, og der er for mange kvadratmeter at passe. De vil måske gerne have lidt mere luksus i hverdagen og kulturoplevelser, som de kan gå til, frem for altid at skulle i bil. Dette, med henvisning til at Rådhusgården kommer til at ligge blot et par hundrede meter fra Kulturhuset i Skanderborg,« siger Martin Vinther

»Flere lejligheder er allerede reserveret, og vi får dagligt henvendelser fra både lokale og kommende tilflyttere, som gerne vil bo centralt i Skanderborg i denne type byggeri, som – når vi skal være helt ærlige – heller ikke findes magen til ret mange steder i landet,« slutter Nybolig-mægleren.