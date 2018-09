10 minutter før fremme

Tirsdag var første dag med tre vejbaner i Østjyske Motorvejs nordgående spor mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd. Vejdirektoratets projektleder Robin Højen Madsen var selv som pendler mellem Vejle og Aarhus en af de første til at teste den ekstra vejbane. Og han var tilfreds.



»Det første, man oplever, er, at man ikke kommer til at køre i kø fra Ejer Bavnehøj forbi Skanderborg, og køreturen blev 10 minutter kortere end normalt,« fortæller Robin Højen Madsen, der har været daglig bruger af E45 i over 20 år.

»Oplevelsen her til morgen var ligesom at køre der for 10-15 år siden. De fleste trafikanter vil nok spare 5-10 minutter på den strækning,« vurderer han.

Følger planen

Udbygningen af den jyske motorvej fra fire til seks spor gik i gang i januar, og entreprenøren har ifølge projektlederen de seneste måneder arbejdet på højtryk med at færdiggøre udbygningen mellem Skanderborg S og Aarhus S.

»Entreprenørerne har gjort en rigtig stor indsats for at følge planen, og alt er gået, som det skulle. Om et par uger senere følger tre spor i sydgående retning, men fordi der er noget vejarbejde ved Skanderborg Nord, bliver der nok ikke den samme tidsmæssige gevinst, som i nordgående retning,« fortæller Robin Højen Madsen.

Daglige trafikanter kommer dog allerede til næste år til at væbne sig med tålmodighed, når asfaltarbejdet skal gøres færdigt.

»Vejen er nogle steder lidt ujævn, så vi kommer igen næste forår og sommer og lægger ny belægning. Når man bygger op imod noget eksisterende, må det meget gerne lige få lov at sætte sig. Skulle der komme nogle lunker eller sætninger, kan vi få dem rettet op,« fortæller han.

Det er i øjeblikke ved at blive foretaget miljø-undersøgelser på det sidste stykke motorvej til Vejle, som skal udvides senere.