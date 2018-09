Del af Gudenåstien gennem naturskønne bakker er klar til indvielse

En gruppe frivillige har den seneste tid arbejdet for at afmærke og formidle en delstrækning af den såkaldte Gudenåsti. Den går op på Sukkertoppen og vil tage vandrere fra Voervadsbro Teltplads til Klostermølle. Stien indvies 6. oktober.

Det skriver Skanderborg Kommune på sin hjemmeside.

Stien byder publikum velkommen i en meget naturskøn egn med skovklædte bakker og dyrkede marker, hvor Gudenåen snor sig. Der er også afmærket sideruter til Sdr. Vissing Kirke i Pinddal Mose.

Kjeld Søndergaard og Ole Dahl Kristensen fra henholdsvis Voervadsbro og Sdr. Vissing er blandt den gruppe af frivillige, som har lagt fysiske kræfter i placeringen af afmærkningspæle, infotavler og borde/bænke-sæt.

»Initiativet handlede fra begyndelsen om at skabe lokal udvikling i vores område, da kommuneplanen for år tilbage var under revision,« fortæller Kjeld Søndergaard til kommunens hjemmeside.

»Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med andre lokale fra hele området og bidrage til en vandresti med et nationalt perspektiv gennem vores egen baghave. Vi er stolte over, at vores lokale indsats passer ind i de overordnede visioner for Gudenåen,« siger Ole Dahl Kristensen.

For år tilbage samlede Naturstyrelsen og kommunerne langs Gudenåen deres kræfter om at løfte en samlet vision for hele å-systemet. Projektet hed dengang OplevGudenå og er i dag blevet til Gudenå-samarbejdet, der omfatter de syv kommuner, der har sejlads på åen.

Venstre kritiserer forslag til fredning i Favrskov: »Man skal virkelig være nørd« Danmarks Naturfredningsforening vil frede 500 ha i Favrskov og Viborg Kommune. Det forslag høster nu stor kritik.

»GudenåStien begynder i dag som en samlet afmærket vandresti fra Voervadsbro Teltplads over Sukkertoppen og Klostermølle til Sankt Sørens Kirke i Gl. Rye. Via Vandreruten Aarhus-Silkeborg kan man komme til Ry, hvorfra man kan vælge Himmelbjergruten til Silkeborg enten nord eller syd om Himmelbjergsøerne. Og fra Silkeborg går Trækstien jo lige til Randers,« lyder det projektleder i Gudenå-samarbejdet, Gunhild Øeby Nielsen.

JP Aarhus