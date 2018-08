Nu er det slut - og så alligevel ikke: Historisk kro har fået dødsstødet

Munkekroen i Skanderborg er ikke gået stille i graven. Men efter års tovtrækkeri er skæbnen for Adelgades mest faldefærdige bygning nu beseglet.

I et brev af mandag 27. august stadfæster Kulturministeriet beslutningen om at ophæve kroens fredning. Slots- og Kulturstyrelsen afgjorde allerede den 18. april, at kroen pga. mange års misvedligeholdelse er så forfalden, at en evt. restaurering vil kræve så store udskiftninger af originalmateriale og være så omkostningsfuld, at det ikke står mål med Munkekroens fredningsværdier. Men Skanderborg Museumsforening klagede over afgørelsen, og derfor sluttede sagen ikke der.

Munkekroen Munkekroen på Adelgade 49 blev bygget i 1700-tallet som gæstgivergård og fredet i 1919. Fra 1970’erne og frem har skiftende ejere ikke vedligeholdt bygningen som påkrævet. Den 28. september anbefalede Det Særlige Bygningssyn en fortsat fredning. Den 26. oktober indstillede Slots- og Kulturstyrelsen, at fredningen bør ophæves. Den 18. april meddelte Slots- og Kulturstyrelsen, at bygningen affredes. 27. august stadfæstede Kulturministeriet affredningen.

I klagen pegede museumsforeningen på, at afgørelsen er et signal om, at man som ejer af en fredet ejendom kan tilsidesætte sin vedligeholdelsespligt. Det afviser Kulturstyrelsen dog nu og peger på, at Munkekroens skæbne er et sammenfald af uheldige omstændigheder.

Bevares alligevel

Munkekroens ejer, Finn Damgaard, overtog kroen som led i en større pakke, han købte på tvangsauktion, og har siden ført en årelang kamp for at finde en løsning på, hvad der skulle ske med den faldefærdige bygning. Med affredningen kan han endelig komme i gang med opbygning af noget nyt på Adelgade.

Museumsfolk i oprør: Skal misligholdelse af en fredet bygning belønnes?

Finn Damgaard har dog ikke planer om at rive kroen ned ved først givne lejlighed. Han har nemlig aftalt med Vestre Møllelaug, at kroen skal genopføres ved Vestermølle Oplevelsescenter ved Skanderborg Sø. Her vil den blive det, den tidligere var – en gæstgivergård hvor gæster kan finde ly for natten.