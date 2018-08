Festival-gæster skruer op for forbruget

Omsætningen på Smukfest er stigende, og forklaringen er ifølge festivalformand Poul Martin Bonde ikke, at festivalen har skruet priserne op. Smukfest-publikummet bruger også flere penge under festivalen.



»Vi ved fra vores publikumsundersøgelser, at folk prioriterer festival-oplevelsen og simpelthen afsætter flere penge til den,« fortæller Poul Martin Bonde.

Der bliver også solgt rigtig mange cocktails og specialøl fra bryghuse. En festival er bestemt ikke kun for fadølsfolket. Poul Martin Bonde, talsmand Der bliver også solgt rigtig mange cocktails og specialøl fra bryghuse. En festival er bestemt ikke kun for fadølsfolket.

Søndag til onsdag lå omsætningen således lidt over i fjor, mens torsdagens regn var årsag til, at flere gæster trak inden døre eller valgte at krybe i ly i deres telte. Derfor faldt omsætningen torsdag, men fredag havde publikum atter taget spenderbukserne på, og omsætningen steg 8 pct. i forhold til i fjor.

Hummer og gourmet

Skanderborg Festivalforening har de senere år opprioriteret luksusprodukter og eksklusive tilbud, fordi gæsterne efterspørger dem.

»Champagne-baren har et rigtig stort publikum og er også blevet udvidet. Der bliver også solgt rigtig mange cocktails og specialøl fra bryghuse. En festival er bestemt ikke kun for fadølsfolket. Et stort forbrugersegment går efter mere eksklusive produkter, og vi sætter en ære i også at kunne præsentere de ting,« siger Poul Martin Bonde.

»Vi skal stadig kunne tilbyde en burger og en hot dog, men folk vil gerne have en god madoplevelse, og derfor kan man også spise hummer og gournetmad og opleve nogle af de nyeste trends inden for madlavning.«

Penge på armbåndet

I fjor satte Smukfest igen omsætningsrekord med 165 mio. kr. – 13 mio. kr. mere end i 2016.

En anden årsag til på det støt stigende forbrug er ifølge formanden, at gennemsnitsalderen på Smukfest er 38 år.

»Vi har et voksent publikum, som er vant til en høj standard i alt det, de foretager sig. Og de unge ude på Kærlig-Heden har ganske vist stadig dåseleverpostej med, men de bruger også flere penge end tidligere,« forklarer Poul Martin Bonde.

Pengene ligger dog ikke som tidligere løst i lommerne, men sættes i stigende grad ind på en chip i armbåndet, som kan bruges som betalingsmiddel i festivalens cashless-system. I fjor blev 65 pct. af transaktionerne foretaget med armbåndet. Det antal var frem til fredag aften steget til 74 pct.