Unge med psykisk sygdom inviterer til kram og snak på Smukfest

Festival er for de fleste lig med socialt samvær, musik i lange baner og et stort antal drikkevarer. Men hos Landsforeningen "En af os" møder de også festivalgæster, der kæmper med psykisk sygdom og som i løbet af festivaldagene har brug for en snak.

»Der kommer rigtig mange forbi os her på festivalen. Vi oplever, at mange med psykiske udfordringer, også er taget på festival, og det kan godt være en ret intens oplevelse,« siger Kristina Young, der er ambassadør hos "En af os". Hun kæmper selv med diagnosen borderline og er med til at tale med andre om livet som psykisk syg.

Vil være synlige på festival

Formålet med at være til stede på festivalen er, at festivalgæsterne kan komme forbi og sige hej, drikke en kop kaffe og få en snak med nogle af de frivillige om livet med en psykisk sygdom. Og det oplever foreningen, at der er stor interesse for.



»Det er på en saglig og seriøs måde, for psykisk sygdom er ikke noget at spøge med – men det kan også blive for tørt og kedeligt, så det er vigtigt med et smil på læben og et glimt i øjet,« forklarer Sara Munk Nielsen, der til daglig sidder på kontoret ved "En af os" i Region Midtjylland.



Ifælge Kristina Young er det godt, at foreningen er til stede på Smukfest, fordi de på den måde kan nå ud til flere og andre, end de ellers møder.

»Sommetider stiller vi os ud med bind for øjnene og med et skilt, hvor der står "Tør du kramme en psykisk syg?". Og langt de fleste kommer hen og giver et kram,« sigver hun og forklarer, hvordan den lidt uformelle måde at mødes på, kan være gavnlig, når psykisk sygdom ellers er et ret tungt emne at tale om.



"En af os" er en indsats, der er skabt med støtte fra både psykiatrifonden, Foreningen Sind og Sundhedsstyrelsen, og formålet med foreningen er at skabe information om, hvordan det er at leve med en psykisk diagnose.

»Mange danskere er desværre uvidende om, hvad det f.ke.s vil sige at have en skizofreni-diagnose, eller hvordan det føles at have bipolar lidelse. Vi håber, at vi kan få deres øjne op for, at det de hører og læser i medierne, på ingen måde er hele historien,« fortæller Sara Munk Nielsen.

På Smukfest er hverken psykologer eller andre fagpersoner til stede i teltet. Det er udelukkende frivillige, der alle har personlige erfaringer med psykisk sygdom, enten som patienter eller som pårørende, og foreningen er tilstede alle dage på årets festival.