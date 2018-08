Trods hedebølge, skybrud og manglende busser: Publikum er godt tilfredse med årets Smukfest

May Wenche Strømsnes, 48 år

1. gang på Smukfest

»Den har været fantastisk. Der er en fantastisk stemning her, og alle vil have det til at lykkes. Selv om der er regnvejr og problemer, så løser folk det bare. Jeg har hørt om problemer med logistikken, men jeg har ikke selv oplevet det.«

Antal stjerner: 5

Sofie Fønsgaard Møller, 27 år

3. gang på Smukfest

»Fabelagtig. Jeg har været i det bedste selskab, og alle mennesker er glade, selv om det regner. Vejret er jo, som det er. Det er Danmark, når det er bedst. Der er nogle dejlige bøgeblade, man kan stå i læ ved.«



Antal stjerner: 5

Lau Køltofte, 38 år

10. gang på Smukfest

»Jeg har været godt tilfreds, men jeg er her også primært for selskabet. Ofte gør selskabet, at man ikke hører så meget musik, men jeg havde gerne set lidt mere rock på programmet.«

Antal stjerner: 3

Thomas Iversen, 44 år

4. gang på Smukfest»Det har været en blandet oplevelse. Den henvender sig efterhånden mest til de unge, så jeg savner lidt nogle kunstnere til mig. Jeg har været lidt irriteret over, at busserne ikke har kørt, men jeg har da forståelse for det.«

Antal stjerner: 3

Gitte Nielsen, 35 år

8. g ang på Smukfest»Festivalen har været god. Et varieret program, heldige med vejret, og så er der god stemning og søde mennesker. Alt har været godt. Busserne var et problem de første par dage, og vi skulle gå, fordi busserne pludselig stoppede al drift. Det kan godt tage toppen af glæden.«

Antal stjerner: 5

Per Pedersen, 52 år

3. g ang på Smukfest»Det har været en konge festival. Der har været fed musik, og vi har taget vejret meget, som det er kommet. Vi tager bare regntøj på, og så hygger vi. Der er så meget forskelligt musik, som man ikke er vant til at høre, og vi fester hele ugen.«

Antal stjerner: 5