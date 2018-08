En oplevelse i trætoplogen, som folk ikke vil ned fra igen

»Man bliver lidt høj af det. En genial idé,« konstaterer Kjeld Pedersen fra Herning, mens han med en fadøl i hånden står syv meter oppe i et gammelt bøgetræ i Dyrehaven i Skanderborg og nyder en koncert med Poul Krebs.

Mens Poul Krebs synger om sådan nogen som os, kan Kjeld Pedersen og kæresten Zinita Hedegaard konstatere, at sådan nogen som dem er meget heldige.

De har vundet opholdet i logen i en Smukfest-konkurrence og er dermed blandt de få hundrede af de omkring 50.000 Smuk-deltagere, som har fået denne særlige VIP-oplevelse med.

»Jeg har tidligere under koncerter ved Bøgescenerne stået og tænkt, at det kunne være fantastisk at se pladsen oppefra og få det store view af publikum med. Og det er fantastisk. Det giver det hele en ny dimension,« siger Zinita Hedegaard.

De største fans

Gæstebogen, som de besøgende i VIP-logerne opfordres til at skrive i, afslører da også, at publikum har taget godt imod Skanderborg Festivalklubs installation af to nye trætopterrasser på toppen af bakken ved Bøgescenerne.

»Tusind tak for en uforglemmelig oplevelse. Vi er de største Smukfest- og Mø-fans,« har en gruppe fra Sjælland skrevet.

Det er ren julemand - man giver og gør folk glade. De bliver så overvældede og taknemlige. Rasmus Egede, loge-vært Det er ren julemand - man giver og gør folk glade. De bliver så overvældede og taknemlige.

»Hold kæft et festlig ophold. Vi skrålede med,« lyder kommentaren fra en anden.

Logen ligner en iglo i træ og er indrettet med hjemmelavede trælænestole med lammeskind. Et gevir på væggen, der gennembores af en gren, og et dyreskind på gulvet understreger nature-stilen.





Alle bliver foreviget med et polaroidkamera, og billederne af de mange glade gæster bliver straks hængt op i loftet, hvor der også er højtalere, der sikrer den perfekte koncertlyd.



Populære kondomer

Logevært, Rasmus Egede, serverer øl fra fadølsanlægget og kan desuden tilbyde gæsterne shots, chips, slik og kondomer fra minibaren.

»Det er lidt spøjst, for forholdene er nok ikke lige til at bruge kondomer her. Men det er dem, der forsvinder flest af. Gæsterne tager dem med til senere,« forklarer Rasmus Egede, der føler, at han har Smukfests bedste medhjælperjob.

»Det er ren julemand – man giver og gør folk glade. De bliver så overvældede og taknemlige.,« fortæller han.

Værtsrollen kræver indlevelse og situationsfornemmelse, bedyrer han.

»Det er en særlig oplevelse, og folk skal have lov at nyde det, uden at vi værter er over dem hele tiden. Vi fornemmer først lige, hvordan folk ønsker det. Nogle laver vi noget spas med. Andre vil bare gerne stå og nyde musikken, og så trækker vi os lidt tilbage,« fortæller han.

Ro under opholdet

Der må maksimalt være syv mand i logen ad gangen, og det er også værternes opgave at sikre, at gæsterne forholder sig roligt under opholdet.

Logen er monteret på en bøgestamme syv meter oppe. Adgangen foregår ad en vindeltrappe. Foto: Joachim Ladefoged

»Man må ikke hoppe og smide noget ud, men folk forholder sig for det meste roligt og opfører sig pænt,« siger han.

Smukfest hylder Utzon med ny scene

Hvis gæster, der har vundet opholdet, ikke dukker op, kan værterne selv vælge at overraske nogle festivaldeltagere og invitere dem op til loungehygge.

»Jeg hentede seks piger fra den københavnske vestegn nede foran scenen til Shawn Mendes. Det var helt crazy, og vi fik kys og kram. De ville ikke ned igen,« fortæller han.

»En af pigerne skulle pludselig på toilet, men ville ikke gå glip af noget, så hun satte sig i stede på skraldespanden og tissede,« afslører Rasmus Egede.

En ny vinkel

Tre søskende, der blev skilt fra hinanden som børn, men som har formået at bevare kontakten som voksne, fejrer hvert år deres familie ved at mødes til Smukfest.

Fantastisk sommervejr har givet færre skader til Smukfest

De har vundet et ophold i logen under koncerten med Bikstok.

»Vi plejede at mødes ved Fixpunkt 6, der tidligere lå lige hernede. Jeg ved ikke, hvor mange billeder jeg har af bøgekronerne i det rigtige sollys lige netop her. Og nu sidder vi selv oppe i trækronen,« fortæller Lars Danielsen fra Vorbasse.

»Det er en enormt fedt at få en helt ny vinkel på festivalen. Jeg håber de bygger nogle flere, så mange andre også kan få den oplevelse,« siger Lars Danielsen.