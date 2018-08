Telefonen bruges mest til foto

Festivalgæster bruger mest mobiltelefonen til at fotografere og ringe hjem. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Userneeds har foretaget blandt festivalgæster for teleselskabet 3.



Mere end halvdelen af de adspurgte festivalgæster – 54 pct. – bruger således primært mobilen til at forevige oplevelserne fra festivalen.

Det værste på en festival er ikke at kunne finde sine venner. 18 pct. af festivalgæster ifølge en undersøgelse Det værste på en festival er ikke at kunne finde sine venner.

Dernæst bruger 50 pct. telefonen til at kommunikere med venner, der også er på festivalen. Mobilen er på mange måder en livline, når der skal koordineres mødested og laves aftaler med vennerne – 18 pct. svarer faktisk, at det værste på en festival er ikke at kunne finde sine venner.

Mobilens tredjevigtigste funktion er at sikre kontakten med folk uden for festivalen. 44 pct. ringer nemlig hjem til mor, far eller vennerne i løbet af festivaldagene.

Hader at glippe koncert

23 pct. bruger deres telefon til at holde sig opdateret i festivalprogrammet via festivalens app. 45 pct. af de adspurgte oplyser nemlig samtidig, at de hader at gå glip af favoritbandet.

22 pct. bruger mobilen til at uploade de største øjeblikke til sociale medier som Facebook, Instagram og Snapchat.

Undersøgelsen blev gennemført i maj blandt 1.004 danskere med en mobiltelefon i alderen 18-70 år, som har været på musikfestival inden for de seneste fem år.