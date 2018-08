Smukfest En legendarisk badass fik sin pris

Birthe Kjær vidste slet ikke, hvad det betød, men hun kunne nu godt fornemme rosen, da hun for formentlig første gang i sit liv blev kaldt en legendarisk badass, efter at hun torsdag modtog årets Polka Verner Legat.

Det var med-modtageren, den 29-årige danske sangerinde Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, bedre kendt under sit kunstnernavn Mø, der satte ordene på den 69-årige Birthe Kjær. De to fik på Smukfest hver 100.000 kr. plus et slotsophold i Frankrig. Legatet er en særlig hæderspris, som hvert år på Smukfest tildeles en eller flere danske kulturpersonligheder. Og som festivalens talsmand Poul Martin Bonde sagde, er de to kvinder netop markante kulturpersonligheder i hver sin genre, pop og punk, begge stærke sangerinde, som har sat deres præg på dansk musik.

Det har været en fest. Birthe Kjær, sangerinde Det har været en fest.

»Det har de gjort med dedikation og hårdt arbejde,« sagde han og tilføjede om dem, at de var »The hardest working girls.«

To stolte kvinder

Både Birthe Kjær og Mø var stolte over at modtage legatet. Birthe Kjær havde netop onsdag sin debut som sangerinde på festivalen i Skanderborg og havde kun rosende ord til arrangementet.

»Det har været en fest,« sagde hun.



»Tænk sig oven i købet at få en pris. Tusind tak for den og for at få lov til at optræde,« sagde hun.

Mø har været på festivalen i går og var en af de kunstnere, der i år var med til at sætte det omfangsrige musikalske program i gang.

Hun var også glad for prisen, men var især glad for at få den med en legende som Birthe Kjær, der begyndte sin karriere med Sunshine Trioen i Aarhus og siden 1968 har været en del af dansk pop, bl.a. med velkendte numre som "Sommer og sol" og "Pas på den knaldrøde gummibåd".

Sidste år blev legatet fordelt til 10 kvinder, der med legatkomiteens ord gør »det lidt sjovere for os andre at stå op hver dag.« Andre tidligere er kronprins Frederik (2013) og Peter Belli (2016).

Legatet blev oprettet af Kirsten Lehfeldt og Søs Egelind i 2002, hvor de modtog Smukfestprisen. De valgte at bruge en del af pengene på at hylde Polka Verner, en sygdomsramt trommeslager i den mangeårige Skanderborg-institution Erling Erlang & Trio. Året efter besluttede festivalen, i samråd med Søs & Kirsten, at gøre Polka Verner Legatet til en fast tradition.