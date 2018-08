Kom i form på Smukfest

Årets Smukfest er i fuld gang, og flere finurlige tiltag har fundet vej til bøgeskoven i år. Kombisport har sørget for, at du kan holde formen ved lige med en lang række sportsaktiviteter midt på festivalpladsen i Sheerwood-området.

Torsdag formiddag er både skovfit og yoga i gang på pladsen, og både mænd og kvinder er mødt op for at svede under træerne. Længere nede på pladsen kan du klatre i træer, og er du mere til vandsport, ja så er der mulighed for paddleboarding i samarbejde med Limfjorden Surf School på søerne omkring Smukfest.



Camilla Bitsch er en af deltagerne på skovfit, hvor en instruktør guider festivalgæsterne med hård hånd. Her bruges vægtbolde og egen kropsvægt, og hun er kommet for at holde formen ved lige under Smukfest.



»I takt med alderen synes jeg faktisk ikke, man kan holde til at drikke hele ugen. Så de dage, jeg tager til træning, har jeg bare valgt ikke at drikke så meget dagen forinden,« siger hun.



Vil forene festival og sport

Konceptudvikler af Kombisport Marc Skjerning er imponeret over festivalfolkets deltagelse. Helt tæt på Kombisport-teltet har en gruppe yogadeltagere taget plads, og mens de strækker armene og hilser på solen, falder en ro over Bøgeskoven. For selv om musikken så småt er begyndt på scenen i baggrunden, har sporten ifølge Marc sin berettigelse på Smukfest.

»De seneste syv år har vi arrangeret sportsevents på Kærligheden med stor succes. Nu har vores koncept vokset sig større, og i år er første gang, vi er med helt inde på festivalpladsen,« siger han.

Han fortæller samtidig, at deres målgruppe formentlig ikke er dem, der drikker en hel uge på festivalen.



»Vi kigger i andre publikumssegmenter, og det er simpelthen et nyt eksperiment, vi prøver af.«

Yoga under træerne skal være med til at restituere festivalgæsterne til en ny dag. Foto: Katharina Andersen



Talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde fortæller at festivalen forsøger at skabe så meget spredning på programmet som muligt.



»Vi har 180 musikalske programpunkter og endnu flere andre arrangementer, så vi forsøger at få gæsterne til at sprede sig lidt på de forskellige områder. Vi vil gerne have en glad energi til at sprede sig.«

Smukfest har også instrueret deres frivillige i at smile og være glade for at skabe god energi.



På Sheerwood-området er der masser af energi, og vil du se mere end blot festivalpladsen, kan du tage med på Columbusløbet gennem Skanderborg by, hvor festivalgæster kan opleve sjove og skøre tiltag undervejs.