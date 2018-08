Er Britney bare baller?

For femtende år i træk uddelte Smukfest lørdag Polka Verner legatet, der gik til en kvartet af folkelige kunstnere.

»Det var fantastisk. Så flot et show. Vi havde en fest. Så flot at Britney både kan danse og synge,« mente Julie Lind fra København.

Efter koncerten kom en gruppe piger dog dansende ud. De havde fået plads lige foran scenen ved at vente i to timer.

»Kim Larsen, som spillede lige inden på samme scene, havde bedre fat i sit publikum. Og han sad bare ned. Som topnavn kan man ikke redde en koncert ved at trippe lidt rundt i frækt undertøj, rode i sit hår og vrikke med numsen,« konkluderede han.

Ved siden af Bøgescenen, hvor Britney og hendes dansere svedte og lavede hurtigt fodtrin, begyndte publikum så småt at udvandre efter den første halve time. Mange lidt slukørede og skuffede. Tommy Nielsen fra Middelfart begrundede sin exit således:

»Britney er bare baller. Det handler mest om at vise noget lingeri og noget koreografi, hvor man synes, de laver de samme bevægelser hele tiden. Ikke særlig opfindsomt,« fastslog Ditte Møller fra Aalborg.

Efterhånden som den amerikanske kunstner havde danset sig gennem numre som Peace of Me og Womanizer, var dommen klar: Hun mimer.

Det spørgsmål bredte sig hos en grupper ellers meget entusiastiske kvinder i 20’erne, som længe havde kæmpet for en god udsigt til Britney Spears på en lille bakketop ud for Champagnebaren ved Bøgescenerne.

Synger hun, eller er det hele bare et danseshow med play back?

Britney Spears brugte for meget tid på små dansetrin og at rode i sit hår, mente en tilhører. Foto: Morten Lau-Nielsen

Mange gik før tid – skuffede over, at amerikanske Britney Spears øjensynlig danser mere, end hun synger.

