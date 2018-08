Aqua sparkede Smukfest i gang

For femtende år i træk uddelte Smukfest lørdag Polka Verner legatet, der gik til en kvartet af folkelige kunstnere.

Landbrugets tørketab opskrives nu til over 6 mia. kr., og erhvervets topfolk samles torsdag morgen til krisemøde. Her deltager miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der har en hjælpepakke med til det kriseramte erhverv. Finans

Advokat Christian Dahlager mener, at alle tre sager om BRFkredit og Totalkredits bidragsforhøjelser skal ankes til Højesteret. Sagerne har betydning for titusindvis af boligejere.

Advokat for boligejere:

LA advarer mod DF’s krav om en dronningerunde efter valget. Det kan sende statsministerposten over til Socialdemokratiet, selv om der er borgerligt flertal, lyder advarslen.

I stedet for nærhed i sundhedsvæsenet er danskerne nu ved at få stalinistiske ”supersygehuse”.

Vejret leverer alt fra 30 grader onsdag, tordenvejr torsdag nat og en solrig søndag under årets smukkeste festival.

Bonnie Malling fra Greve følte, at hun havde været på en tidsrejse.

Både unge og dem, som var unge, da Aqua fik et verdenshit med Barbiegirl, virkede begejstrede.

