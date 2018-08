Mange gæster, der onsdag var på vej til Smukfest, måtte kigge langt efter de busser, der skulle have kørt dem de sidste kilometer fra parkeringspladsen til festivalpladsen.

Sydøstjyllands Politi mødte op for at kontrollere de 22 busser, som busselskabet PP Busser havde sat ind som shuttlebusser. Politiet fandt fejl på både bremser, manglende bremselys og nedslidte dæk, ligesom en bus var utæt for diesel, og en manglede bremselys. Det betød, at halvdelen af busserne blev taget ud af drift.

Det udløste kaos på parkeringspladserne. På den ene parkeringsplads var køen af ventende gæster flere hundrede meter lang. Folk forsøgte forgæves at få fat på en taxa og måtte tilsidst gøre som festivalen sendte besked om: Tage turen til fods.

En af de ventende gæster, Anna-Maria Juncher, havde onsdag sin debut på Smukfest, og med halvanden times ventetid på en taxa, der aldrig dukkede op, sad hun tilbage med et armbånd, der ikke var indløst og en ærgerlig start på festivalen.

»Jeg anede ikke, at parkeringspladsen lå så langt væk. Det er jo umuligt for os at gå med alle vores ting. Det er især ærgerligt, når jeg kun har en onsdags-billet, og at jeg går glip af så meget,« sagde hun, mens hende og veninderne tålmodigt ventede på marken uden for Smukfest.

Medhjælperne på Smukfest råbte opgivende, at »busserne altså ikke kommer foreløbigt«, og surmulende gik festivalfolket med al deres oppakning langs vejen mod Bøgeskoven.





Formand erkender problem





»Det er utilfredsstillende, at så mange busser blev taget ud af drift af politiet,« sagde Poul Martin Bonde, talsmand for Smukfest, på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Han opfordrede samtidig folk til at skrive til festivalen, hvis de var gået glip af en del af festivalen. Mange af dem, der blev fanget ude på parkeringspladserne, havde kun billet til onsdag.

Buskaosset til trods gik festivalen i gang til tiden. Og mange lagde ærgrelsen over den uventede gåtur bag sig, da først musikken spillede. Det var den, de var kommet for at høre.

Til Jyllands-Posten siger Harris Bahtijarevic, som står for driften af PP Busser:

»Langt de fleste af busserne har været til syn inden for to måneder. Det må være vejret, måske det tørre sand, der har forårsaget de her ting. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at undgå denne her situation.«