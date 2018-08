Smukfest hylder Utzon med ny scene

En pavillon, som bliver genstand for en DR P4-quiz, hædrer den danske arkitekt Jørn Utzon, som ville være fyldt 100 år i år.



Mesterarkitekten opfandt en særlig grundform, som gjorde det muligt at bringe hans tegninger af Sydneys ikoniske operahus til virkelighed. Den baggrund bliver brugt af Jacob Hilmer Architecture og Utzon Center i Aalborg i et nyt område på Smukfest, hvor materialerne er skåret ud af en robot.

Her har Jacob Hilmer Architecture skabt scenen til en quiz, som Povlsen og Holm fra P4 står bag.





»Jørn Utzon havde en kreativ tilgang til den standardiserede, industrielle produktion. Hans arkitektur er legende og organisk, når man ser på den. Men går man tættere på, kan man se, at selve konstruktionen og de enkelte dele er rationelle og logiske,« forklarer Jacob Hilmer.





Opera i profil





Den overdækkede scene er en del af Søbadet ved Skanderborg Sø. Set oppefra danner scenen og de tilhørende siddemøbler konturerne af Sydneys ikoniske operahus.

Konstruktionen består af 50 plader, som er skåret ud af en robot. Pladernes fordeling er direkte inspireret af den måde, som operahuset i Sydney er bygget op på. Pladerne er forskellige i størrelse og form.

Kreativ direktør Lasse Andersson, Utzon Center, glæder sig over, at festivaler i stigende grad samarbejder med arkitekter om udviklingen af scener, barer og andre installationer.

Arkitekt Jakob Hilmer har skabt en konstruktion af 50 plader, som er skåret ud af en robot. Pladernes fordeling er direkte inspireret af den måde, som operahuset i Sydney er bygget op på. Foto: Laura Krogh

»Det er en vildt spændende udvikling, at vi også kan være med der. En festival er et syret billede af virkeligheden, hvor vi kan bidrage med små stykker arkitektur i de funktioner, der indgår i festivalen,« forklarer han.







Skåret af robot





»Vi skal møde vores publikum i forskellige arenaer, og Smukfest er et meget interessant sted for os at komme i kontakt med publikum – ikke for at belære folk, men for at give dem en oplevelse.«

Den overdækkede scene er lavet af almindelige krydsfinérplader. De 50 forskellige plader er tegnet på en computer og herefter skåret ud af robotten. Jørn Utzon brugte fremtidens værktøjer, så netop ved at anvende en robot, hylder Jacob Hilmer Utzons tanker og forståelse for arkitektur, produktion, konstruktion, teknologi og deres indbyrdes forhold, forklarer Lasse Andersson.

»Utzon var også inspireret af naturen i alt, hvad han lavede, og Smukfest er placeret midt i naturen. Publikum vil ikke selv kæde det sammen, men pavillonen bliver filmet med en drone og vist på skærme på festivalen, hvor man får fortællingen om, hvordan det hele hænger sammen.«





En flottere festival





Smukfest har i flere år arbejdet sammen med arkitekter i forbindelse med udformingen af barer og scener, og festivalens kreative chef Jonas Hallberg ser det som en naturlig udvikling i bestræbelserne på at skabe en flottere festival.

»Smukfest hylder krævende udfordringer og samarbejde på tværs. Vi er en forening med tusindvis af menneskelige ressourcer, som, når de slår sig sammen, kan bygge de hængende haver i Babylon og store værker af Utzon,« fastslår Jonas Hallberg.