Der er noget i luften – og det er ikke dieselos

For at begrænse både lugt af diesel og partikeludledning fra de mange maskiner og generatorer, der leverer strøm til bands, boder og barer, udfaser Skanderborg Festivalforening, der står bag Smukfest, traditionel diesel.

»Vi ligger i en skov og er afhængige af, at vi kan drive noget strøm ud til vores scener og barer. De steder, hvor vi ikke kan trække strøm, bruger vi generatorer. Der er vi gået over til flydende naturgas,« forklarer festivalens kommercielle chef, Kasper Bjergbæk.





Naturgassen GTL brænder sammenlignet med oliebaseret diesel renere, og afhængig af motortype kan overgangen til gas reducere partikeludledning og NOx markant.





Bedre skovmiljø





»Det giver bedre miljø både på det overordnede plan og på mikroplan inde i skoven. Det forurener og lugter ikke så meget som diesel, så det har også en direkte fordel i forhold til publikum inde i skoven,« siger Kasper Bjergbæk.

Festivalklubben arbejder allerede med genbrug af materialer og affald og forsøger at reducere madspild. Overgangen til gas skal ifølge den kommercielle chef ses som et led i bestræbelserne på at skabe en grønnere festival.

»Ledelsen har en strategi om, at vi skal arbejde med bæredygtighed, og det ligger også i hele festivalens dna. Derfor har vi også lavet en aftale med Aura Energi om, at alt den el, vi får leveret, stammer fra vindmøller, så det er grøn strøm,« siger Kasper Bjergbæk.





Grøn underholdning





Skiftet til naturgas sker sammen med energivirksomheden DCC Energi, der sælger GTL i Danmark. Leverandøren oplever en stigende interesse for GTL – også uden for transportsektoren.

»Indsatsen for at begrænse luftforurening sker også inden for underholdningsverdenen. For os som energileverandør bekræfter det billedet af, at mange organisationer og virksomheder faktisk gerne vil gøre noget aktivt for at begrænse udledningen af skadelige partikler,« siger adm. direktør Christian Heise.