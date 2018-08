Tre piger køler fødderne i badesøen på campingområdet Kærligheden, mens de lytter til den oplæsning, hvor flere hundrede festivalgæster har stillet stole op for samtidig at nyde den lille brise, der en gang imellem kaster en kølende fornemmelse af sig. Campingområdet Kærligheden er brandvarmt, og for de tre piger er det især manglen på vandposter, der gør varmen svær at være i.

Smukfest har taget forbehold for en ekstra varm festival: Ingen bål på Kærlig-Heden. Flere vandposter. Publikum må ikke smide cigaretskodder i skovbunden, men i spande med sand og vand, som er fordelt over hele pladsen. Festivalen deler 40.000 lommeaskebægre ud til gæsterne. Festivalen har en lille brandbil stående ude campingområderne.

»Vi mangler simpelthen vandposter på pladsen. Køerne er alt for lange, og vi ender faktisk med at købe vand i stedet,« siger Anna Lauritsen.

Også andre gæster synes, at vandposterne er for få, og nogle tager konsekvensen ved blot at drikke flere øl.

Samtidig peger de tre veninder på, at manglen på skyggesteder er en udfordring.



»Vi vil jo gerne være med til det hele, og det foregår som regel midt i solen. Så vi må huske solcremen,« siger Anna Lauritsen.

Fællesbrus og alger

Ved badesøen lyder en susen fra en iskold bruser, der konstant er tændt. Jens Wælde Schmidt er en af dem, der køler sig under den, og han træder med jævne mellemrum ind under det svalende vand, mens han fortæller, hvordan han på den måde holder varmen ud.

Onsdag åbner Smukfest officielt, og det tegner til at blive en meget varm dag. Selv om temperaturen sniger sig over 30 grader, og køen til vandposterne er lang, er humøret alligevel højt.

I de forskellige lejre på pladsen er der sat små hjemmelavede skygge-sheltre op, og flere har iklædt sig i badetøj. I pigelejren, hvor en stor gruppe piger fra Skanderborg er samlet, buldrer musikken, mens solens stråler bager fra en skyfri himmel. Det er knastørt på jorden, og pigernes telte er så varme, at ingen af dem rigtigt orker at skifte tøj derinde. Også i lejren her kommenterer de på manglen på vandposter, og ingen forstår helt, hvorfor der ikke er opsat flere.

Jens Wælde Schmidt har fundet sin helt egen måde at håndtere varmen på. Foto: Casper Dalhoff

På Kærligheden er flere fællesbrusere sat op, og gæsterne bruger dem flittigt. Både mænd og kvinder slænger sig i de kolde stråler, og de bliver især brugt, nu hvor der frarådes badning i den ellers så fristende sø.

Fakta: Smukfest bruger 50 millioner kroner på musikken

Varmen giver nemlig algerne i søen frit slag, og flere festivalgæster ærgrer sig over, at muligheden for en kold dukkert for en stund er udelukket.



Flere vandposter

Rundt på de forskellige vandposter bliver køerne i løbet af dagen kun længere. Folk har egne vandflasker med, og de benytter ivrigt hanerne til at tanke op. Anna Lauritsen og hendes venner savner dog mere information om, hvor vandposterne findes på pladsen, for de kommer ofte til at stå i kø med hundrede andre gæster.

Fakta: Skanderborg har haft musik i skoven siden 1980

»Lidt information ville gøre det nemmere at finde alternativer, og så ville vi også købe færre vandflasker, hvilket jo ville være godt for miljøet,« siger hun.

Smukfest 2018: Altid lidt bedre end sidst Den 39. udgave af Smukfest bliver helt klassisk. Dvs. ligesom sidste gang – bare bedre, fastslår ledelsen.



Musikken fra forskellige anlæg spreder sig på Kærligheden, mens vanddunkene fyldes, kroppene bruses og festivalgæsterne søger de få skyggesteder, en åben plads tillader. En stor Grundfoshane pladrer vand ud over gæsterne, og smil, festivitas og røde kinder vidner om glade festivaldeltagere trods massiv varme.

I pigelejren fra Skanderborg er der trods heden én ting, der skaber enighed.



»Vi vil meget hellere have varmen fremfor regn.«