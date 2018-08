Hvordan skriver man musik? Hvorfor bliver man deprimeret af nyheder? Overvågningskapitalisme og hvordan redder vi verden?



Det er både små og store temaer, som bliver vendt på Udsigtens snakkescene de kommende dage, og ifølge Smukfest-talsmand Poul Martin Bonde bliver der masser af emner at fordybe sig i – også uden at det behøver at blive alt for alvorligt.

»Det er et miks af mikro- og makroproblemer, nogle gode personlige portrætter, noget om mad, musik og gaming. Men der er også decideret underholdning, f.eks. "Den grå side", hvor Søren Rasted læser op af de gamle breve fra Ugens Rapport, holdet fra Radio 24syv laver ”Er du sunshine”, og det er nogle meget farverige mænd, som underholder med deres liv,« fortæller han.

Programmet åbner onsdag eftermiddag og lukker lørdag aften – hver dag med en gennemgående vært.

Onsdag er det DR2-vært Nikolaj Sonne, torsdag er det Claus Pilgaard, som bl.a. har lokket Ghita Nørby på festival for første gang. Fredag sætter Martin Brygmann fokus på, hvordan man skriver musik. Lørdag er Ane Cortzen vært.

»Værterne har deres eget program, hvor de selv lavet noget, de ønsker at sætte fokus på, og så er de værter for andre gæster,« fortæller Poul Martin Bonde.

Ane Cortzen har f.eks. inviteret psykologiprofessor Svend Brinkmann og chefredaktør Anne Knudsen, der skal tale om hjerner og fællesskaber.

»Og derefter kommer vi helt ind ind i sindet med Dr. Hoff. Han er læge og psykiater og laver et one-man show om, hvad der foregår inde i hovedet på os selv,« fortæller Poul Martin Bonde.

Alle kan være med i logen Smukfest 2018 kommer med årets nye initiativer til at involvere publikum og byen mere end nogensinde før.

Snakkescenen blev etableret i fjor som en del af Udsigten for at give publikum mulighed for at skrue ned for musikken og i stedet lytte til bl.a. drevne debattører, foredragsholdere og forskere.