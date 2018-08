The Minds of 99 overraskede på Kærligheden

Mens skyerne samlede sig over Kærligheden, startede tonerne til The Minds of 99 foran hundredvis af uvidende og ventende festivaldeltagere. Overraskelseskoncerten blev afholdt på toppen af en container, hvor bandets forsanger, Niels Brandt, for alvor fik sparket gang i festen på marken i Skanderborg. Og selvom koncerten ikke var annonceret på forhånd, piblede mennesker hurtigt frem fra både telte, badesøen og madboder for at lytte til tonerne af "Ma Cherie Bon Bon".



En festival på Smukfest

Festen på campingområdet Kærligheden har været i gang siden søndag, og optakten kan mærkes. For Kærligheden kan minde om en mindre festival på Smukfest, hvor koncerter og finurlige tiltag som pladeindspilning og banko er en del af livet som festivalgæst.

Til koncerten var både unge og ældre samlet, og det var tydeligt, at gæsterne allerede nu hungrede efter livemusik.

To piger holdt tæt fat om hinanden, som om de ikke helt kunne forstå, at The Minds of 99 var ankommet, og en stor gruppe unge mænd stillede sig på bordene og dansede ivrigt til musikken, der samlede gæsterne på en måde, som kun musik kan.

Forsangeren, Niels Brandt, vandrede bogstavelig talt blandt publikums hænder, og The Minds of 99 spredte energi, mens lyden af fællessang skabte forventning til det hav af koncerter, der venter gæsterne fra på onsdag.

Da forsangeren skrålede "Er i klar, Skanderborg?", var der ingen tvivl at spore. Kærligheden er klar til Smukfest 2018.