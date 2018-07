En kommentar til MeToo og ligestilling: Seks meter høj statue rejses i Hørning

En seks meter høj rytterstatue bliver til august rejst midt i et nybygget parcelhuskvarter i Hørning ved Skanderborg. Kunstneren bag bruger disse sommerdage på at væve den med bomuldsgarn over ståltråd, så den bliver en slags silhuet i landskabet. Statuen er nemlig ikke, som rytterstatuer er flest.

Rytterstatuen er en kunstnerisk fortolkning over den vikingegrav, der er udgravet klods op af parcelhuskvarteret i Hørning/Fregerslev mellem Aarhus og Skanderborg. Vikingen formodes at have været blandt de mægtigste mennesker i vikingetiden. Muligvis en såkaldt jarl, som i vikingetiden var den højeste kongelige embedsmand.

Og kunstværket bliver en kommentar i en tid med metoo-bevægelse og ligestillingsdebat, forklarer kunstner Kate Skjerning, der af Kunstråd Skanderborg har fået til opgave at skabe en kunstnerisk fortolkning over en historiske vikingegrav.



Hipster-agtig statue

Det øverste af statuen er allerede færdig og forestiller en mandlig rytter. Men rytteren er mere en modemand fra i dag end en viking. Han har langt opsat hår og fremstår faktisk lidt »hipster-agtigt«, som kunstneren selv siger.

I samfundet er det tit en mand, vi stiller op på en piedestal. Jeg synes, det ville være dejligt, hvis de kvindelige værdier også blev dyrket Kate Skjerning, kunstner

»I rytterstatuen dyrker man manden. I samfundet er det tit en mand, vi stiller op på en piedestal. Jeg synes, det ville være dejligt, hvis de kvindelige værdier også blev dyrket,« siger hun og forklarer, at kvinder i kunsten typisk bliver hyldet for deres skønhed og som inspiration for manden. Ikke for deres handlinger.



Det illustrerer hun ved at lave den klassiske rytterstue i et feminint kunsthåndværk. Ikke hugget i marmor eller granit men formet i ståltråd og bomuld.

»Jeg prøver at føre det op til i dag. Jeg forsøger at lave en drengehelt fra i dag,« forklarer Kate Skjerning, der netop har valgt rytterstatuen, fordi den er inkarnationen af det maskuline: En magtmanifestation, der bunder i myten om den overlegne maskulinitet. Ifølge Kate Skjerning findes der kun 36 rytterstatuer i verden med kvindelige ryttere.

Kunst ved vikingegraven Kunstkonceptet Escape bringer kunst og kulturhistorie ud i virkeligheden. Tidens Spor – Vikingen fra Fregerslev er Escapes 2018 projekt, som ved et arrangement d. 31. august formidler historie og kunst om vikingegraven. Kate Skjernings rytterstatue og keramiker Mette Maya Gregersens værk om vikingen står på stedet frem til 22. oktober.



Traditionen med rytterstatuer er ikke kendt fra vikingerne, men Kate Skjerning mener netop, den meget vel kan illustrere den viking, der er fundet. Han havde nemlig om nogen status, dengang han levede.

Silhuetten og teknikken hun skaber statuen med, skal symbolisere alt det omkring rytteren, som endnu uvist.



Stadig meget uvist

Vikingegraven i Fregerslev blev fundet i 2012, da arkæologer, under planlægningen af et nyt parcelhuskvarter, undersøgte jorden for arkæologiske spor.

Her stødte de på resterne efter et stort gravkompleks fra vikingetiden, som viste sig at åbenbare, det man formoder er, en af de rigeste grave fra vikingetiden endnu fundet i Danmark.

I graven har man blandt andet fundet et prægtigt udsmykket hovedtøj til en hest - med forgyldte bronzebeslag og et sølvbelagt bidsel. Selvom udgravningen er færdig, venter der flere års arbejde med at tolke fundene.

»Der er en sjov symbolik i det. Den viking man har fundet, ved vi ikke så meget om, men vi ved, at han var højt oppe i systemet. Måske var han kongens højre hånd, han var i hvert fald én der var lidt mere end de andre. Det er morsomt, fordi det er det, vi alle har behov for - at sætte folk op på en piedestal - den heltedyrkelse, hvor vil gerne vil have nogen at se op til,« fortæller kunstner Kate Skjerning, som har fortolket vikingen ind i dagens Danmark som en mere feminin udgave af den klassiske rytterstatue.

Hun er én af to kunstnere, der 31. august præsenterer sin fortolkning af vikingegraven. Det sker som led i kunstkonceptet Escape, der er et samarbejde mellem Skanderborg Museum, Kunstråd Skanderborg, VisitSkanderborg og Skanderborg Kommune, som arbejder på at bringe kunst og kulturhistorien ud i virkeligheden og væk fra museets fire vægge.