Søtorvet sikres mod fortidens miljøsynder

Skanderborg Kommune gennemfører nu en række tiltag for at sikre det nye badeanlæg mod fortidens miljøsynder.

I forbindelse med planlægningen af Søtorvet har Skanderborg Kommune bedt et rådgivende ingeniørfirma om at udpege en løsning på den forurening, der er konstateret i søbunden. Løsningen bliver en membran på søbunden under badeanlægget, skriver kommunen i en pressemeddelelse.





»Membranen er en velafprøvet og miljøvenlig metode til at løse problemer af den karakter, og den vil indkapsle den forurening, der kan være under Søtorvet,« siger teknisk chef Jonas Kroustrup i meddelelsen.





Det er efter alt at dømme affald fra et gammelt jernstøberi og gasværk på grunden, som er kilde til den forurening, der er fundet.





Af forsigtighedshensyn har Skanderborg Kommune i samråd med embedslægen (Styrelsen for patientsikkerhed, tilsyn og rådgivning) valgt at fjerne den gamle badebro i Byparken. Det sker i forbindelse med, at udvidelsen af Kulturhuset går i gang den 28. juni.





Vandkvaliteten i Skanderborg Sø er generelt god og overholder badevandskriterierne, og der er ingen sundhedsrisiko ved at springe i bølgerne ud for Kulturhuset. Embedslægen anbefaler dog, at længerevarende kontakt med søbunden undgås.

Udover det henvises badende til badestranden ved Næsset og Søbadet i Dyrehaven. ufno