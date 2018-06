100 år med filmglade ildsjæle har holdt Ry Biograf i live

Med frivillighed når man langt. Og det er netop, hvad Ry biografteater har overlevet på de seneste 32 år. Men det lille samlingspunkt i byen går endnu længere tilbage end det. For i år er det 100 år siden, at godsejer H. Nørgaard fik biografbevillingen til byen, og det bliver fejret med manér.

Onsdag var der reception i Ry Biograf, og byens borgere samt de 80 frivillige var alle inviterede. Birgitte Karlshøj, som er daglig leder i biografen, er stolt over byens indsats, som har holdt den lille kulturplet i live:

Vi drømmer om at inddrage smøgen udenfor og det eksterne loft. Og vi har fået tegnet et projekt, som skal tegnes videre på, men som viser muligheden. Birgitte Karlshøj, Ry Biograf Vi drømmer om at inddrage smøgen udenfor og det eksterne loft. Og vi har fået tegnet et projekt, som skal tegnes videre på, men som viser muligheden.

»Vi har haft en flok frivillige, filmglade mennesker de sidste 32 år. Her i byen er der bare altid nogen, der har holdt hånden over den her humlebi. Ellers ville vi aldrig have fået en biograf i en by med 6.000 indbyggere. Vi bruger dagen til at glæde os over, at den har overlevet, men også til at se fremad.«

Danske biografer fik det svært i 1980'erne, da TV og VHS blev udbredt i hjemmene. Men Ry biograf overlevede også de hårde år, og Birgitte Karlshøj fortæller, at det skyldes byens folk, som altid har forsøgt at redde stedet og givet engagementet videre til næste generation.

En overraskelse

Bag et tæppe var der gemt en særlig overraskelse, som skal være begyndelsen på en ny tradition a la Hollywood, fortæller Birgitte Karlshøj.

»For tre år siden lykkedes det os at lokke Viggo Mortensen og Ghita Nørby til byen. Vi fik dem til at sætte deres håndaftryk og skrive i nogle fliser, og dem har vi gemt. Hele drømmen er, at det er byens biograf, og så bliver de lagt ned lige foran, så vi kalder det Ry Boulevard fra i dag.«

I fremtiden vil biografen gerne have flere filmstjerner til at sætte deres aftryk og arbejder allerede på at få Jakob Cedergren og Gustav Möller til at komme forbi.

Før hed det Ry Teater, i dag står der Ry Biograf over indgangen, som har lukket folk ind i mørket gennem 100 år. Arkivfoto.

Udsigt til Himmelbjerget

Birgitte Karlshøj fortæller, at en del af jubilæumsarrangementet også skal sætte fokus på biografens fremtidsplaner.

»Vi vil gerne sikre den ind i de næste 100 år. Biografverdenen har udviklet sig til cafe, områder hvor man kan spise osv. Vi har kun en sal. Så vi drømmer om at inddrage smøgen udenfor og det eksterne loft. Og vi har fået tegnet et projekt, som skal tegnes videre på, men som viser muligheden.«



100 års scener fra biografen i Ry

Fra loftsrummet vil man ifølge Birgitte Karlshøj kunne se til Himmelbjerget, hvis biografen tog det i brug. Og ideen er, at den øverste etage skal bruges til filminteresserede klubber, som kan komme og se en film og bruge stedet til deres klubaktivitet også. Der er endnu ikke styr på pengene, som skal samles ind. Lige nu er det drømmen, som skal spredes.