100 års scener fra biografen i Ry

Det er 100 år siden.

Året er derfor 1918, og den daværende ejer af Rye Nørskov, godsejer Henrik Nørgaard, mente, at tiden var moden til, at Ry skulle have et teater. Han kendte den kendte arkitekt Hack Kampmann, der et tiår forinden havde forladt Aarhus, som han ellers havde beriget med en lang række markante bygninger – teatret, Toldboden, Marselisborg Slot m.fl. Bekendtskabet skyldtes, at det netop var Kampmann, der havde tegnet hovedbygningen til skovgodset Rye Nørskov, der blev opført fra 1904-1907.

Biografen blev opført på et areal, hvor Hotel Ry frem til 1910 havde haft en keglebane.

På biografens hjemmeside fortælles, at der dengang skulle en bevilling til for at drive biograf, og at godsejer Nørgaard netop fik den i 1918. Der har været biograf i Ry lige siden. I en lykønskning til Ry fortæller Brancheforeningen for landets biografer, Danske Biografer, følgende:

»Ry Teater skulle ikke være en helt almindelig biograf. Den skulle drives af entusiasme og hjerteblod. På grund af byens beskedne størrelse, har Ry biograf aldrig været nogen god økonomisk forretning, trods stor opbakning fra publikum, så var det økonomiske fundament aldrig til stede. Alle biografdirektørerne gennem tiden har haft andet erhverv ved siden af.«



De frivillige

Og så oplistes ejerrækken:



»I 1927 køber partikulier og fhv. bagermester Guldmann, Skanderborg, Ry Biografteater af Nørgaard for 20.000 kr. I 1933 overtager elinstallatør Jens Rødgaard Sigursson, født på Fanø i 1898, biografen. Da Jens Sigurdsson dør i 1942 videreføres det af hans kone, bankkassereske Olga Kristine Sigurdsson. I 1951 overtager hotelejer Holger Hansen og frue biografen, som de driver i næsten 25 år. Da Holger Hansen dør i 1975 må flere forestillinger aflyses, inden biografen videreføres af Finn og Jonna Grønver, som også drev biografen i Galten.«

I 1981 slår fem familier sig sammen. De køber og driver I/S Ry Biograf til midten af 1980'erne, udelukkende styret af entusiasme. Samme år stiftede en lille gruppe biografgængere Ry Filmklub. I samarbejde med ejerne kunne der nu vises endnu flere film i biografen.

»Ejernes kassekredit kunne dog ikke holde til det i længden. Da ejerskabet til biografen lå på private hænder, var kommunal støtte udelukket. Til sidst havde ejerne fået nok. I februar 1986 meddelte de, at biografen måtte lukke«, fortæller rybiograf.dk

»Ry Filmklub blev nu kernen i projektet der skulle etablere den selvejende institution Ry Biograf S/I. Kommunen vurderede på det tidspunkt en biograf i Ry som en dødssejler. Man var derfor nødt til at stemme dørklokker. 20 indsamlere solgte støttebeviser til mere end 500 husstande. Og aktionen lykkedes.«

I april 1986 var en selvejende institution Ry Biograf en realitet.

Moderne biograf

»I 1996 kunne Ry Biograf holde 10 års jubilæum. Men konkurrencen blev stadig hårdere i branchen. Der skulle radikale ændringer til for at sikre biografen - ændringer der gjaldt både bygning og teknik. Endnu en gang skulle der rejses penge. Men denne gang var responsen mere positiv fra kommunen. Den garanterede et krone til krone tilskud, og Ry Håndværker- og Borgerforening lovede fortsat at støtte. Nok en gang støttede også borgerne i Ry deres biograf. Af de 180.000 der nu blev indsamlet kom de 20.000 fra erhvervslivet i Ry. 160.000 kr. kom fra Rys borgere! Dette beløb fordoblede kommunen,« hedder det i biografen gennemgang af egen historie.

»Gennem indsamlinger og støtte fra kommunen blev Ry Biograf moderniseret i begyndelse af dette århundrede og modtog i 2003 prisen for "Årets Hus" af Ry Håndværker- og Borgerforening. I 2000 skete der en intern radikal ændring. Der kom nemlig en ny bestyrelse til, som alle havde et helt ny mål med biografen, og det var, at biografen skulle op og konkurrere med de større biografer. Det betød at antallet af frivillige skulle fordobles fra 40 til 80, og siden 2008 har Ry Biograf haft en fastansat leder i biografen. Med digitaliseringen, 3D og nyt lydsystem, satte Ry Biograf sig for alvor på Danmarkskortet,« skriver brancheforeningen.



I forhold til den oprindelige biografsal er meget sket ved renoveringerne. Salen er vendt 180 grader og er nu opbygget som et amfiteater. Den gamle scene er væk, der er kommet nyt inventar - og de 93 pladser er blevet nummererede.

I 2011 blev Ry Biograf udnævnt til Årets Foreningsbiograf. Og onsdag fejerede de så de første 100 år.