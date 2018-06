Svært at få armene ned i Sølund

Der blev spillet luftguitar og sunget i legetøjsmikrofoner foran scenerne på Sølund Musik-Festival, hver gang en ny kunstner gik på. Selv om solen torsdag gemte sit ansigt, og regnen brød ud, trak publikum i regntøjet og festede videre.

Fakta om Sølund Musik-Festival: Festivalen i Sølund er den største musikfestival for udviklingshæmmede i verden. Den har eksisteret siden 1985. 20.000 mennesker deltager i løbet af de tre dage festivalen varer.

»Generelt har det været en fantastisk fest. En af de bedre, for det har jo været fantastisk vejr. Vores gæster havde ikke klaret den hedebølge, som vi har haft den seneste tid. Så det gjorde ikke noget, at det var lidt overskyet,« fortæller Lasse Mortensen, talsmand for Sølund Musik-Festival.

Også musikerne nød festen, og årets debutanter får ros fra arrangørerne.

»Vi havde to til tre debutanter, der gjorde det aldeles fremragende. Karl William, der fik en følelsesmæssig start, skulle lige finde ud af, hvad det var for noget. Men han blomstrede på scenen og var helt høj på oplevelsen efter,« lyder det fra talsmanden.

»Det kan godt være lidt overvældende med så engageret et publikum, der har deres egne instrumenter med,« tilføjer Lasse Mortensen og griner.

Stor udfordring blev løst

Der har de seneste år været problemer med, at gæsterne tager stole med op foran scenen, når de har brug for at hvile. Men det kan være farligt, hvis der opstår en krisesituation, hvor folk panikker og begynder at løbe, forklarer Lasse Mortensen.

»Mange har troet, at vi bare vil proppe flere ind på pladsen. Men det handler altså om sikkerheden. Og vi kan bevise, at vi har sat billetsalget ned,« forklarer han. Derfor har man længe ønsket en løsning, og den blev fundet i år.

De såkaldte karmavagter gik rundt på pladsen med gule jakker og bolsjer i lommerne for at tale med gæsterne og sikre sig, at de, der havde brug for at sidde ned, satte sig i stoleområdet og ikke foran scenen.

»Det har båret frugt, og nu har vi næsten ikke problemer med stole foran scenen mere,« siger Lasse Mortensen. Han har planer om, at de skal gøre det samme igen næste år i kombination med andre tiltag.

Dedikerede Birthe Kjær-fans grinte og græd til koncert

Festivalen havde i år et nyt billetsystem, og det overraskede ligeledes positivt. Der var ellers lagt flere planer for, hvordan man skulle håndtere det, hvis det elektroniske system ikke fungerede ordenligt. Men det gjorde det, og gæsterne kom ind uden lange køer og besvær. Også inde på pladsen kørte det uden problemer blandt de glade gæster, fortæller Lasse Mortensen. Kun under en enkelt episode i et bagtelt, måtte politiet tilkaldes, da en frivillig blev vred og kastede med ting. Situationen kom dog hurtigt under kontrol, fortæller talsmanden.