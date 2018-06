Vejdirektoratet undersøger ny udvidelse af E45

Der går sjældent en dag, uden at vi hører om massiv kø eller uheld på E45. Motorvejen er én af Danmarks travleste, og med den forventede stigning i trafikken i fremtiden kan det næsten kun blive værre.

I øjeblikket arbejdes der på at udbygge strækningen mellem Skanderborg S til Aarhus S til seks spor. Det forventes færdigt i efteråret 2018. Men partierne bag finansloven 2018 besluttede også at afsætte midler til at undersøge en udvidelse af E45 mellem Vejle og Randers.

Udvidelse af E45 Strækningen fra Vejle til Randers N skal udvides. VVM-undersøgelser strækningen opdeles i tre selvstændige undersøgelser: - Vejle-Skanderborg S - Aarhus N-Randers N - Aarhus S-Aarhus N

Det arbejde iværksætter Vejdirektoratet nu med tre forskellige VVM-undersøgelser, der skal klarlægge evt. støjgener og påvirkning af natur og miljø.

Idéer indkaldes

Før det reelle undersøgelsesarbejde går i gang, gennemfører Vejdirektoratet en såkaldt idé- og forslagsfase, hvor der blandt andet bliver afholdt lokale borgermøder.

Idéfasen løber fra 11. juni 2018 frem til den 20. august 2018, og det er i den periode, der vil blive inviteret til offentlige møder.

»Vi holder lokale borgermøder, og her kan man komme med sine forslag og idéer. Har man ikke lige mulighed for at deltage, kan forslag og idéer også sendes via Vejdirektoratets hjemmeside,« udtaler Elisabeth Krog, der er projektleder i Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.



Tre strækninger

Det undersøgende arbejde bliver opdelt på tre forskellige strækninger. Det drejer sig om den ca. 35 km lange strækning fra Vejle til syd for Skanderborg, den ca. 16 km lange strækning fra motorvejskrydset Aarhus Syd til motorvejskrydset Aarhus Nord samt de cirka 35 km fra Aarhus N til nord for Randers.

På sidstnævnte strækning er ønsket at udbygge motorvejen fra fire til seks spor, hvilket vil skulle ske udad, fordi den eksisterende motorvej har en smal midterrabat.