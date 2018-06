Udflugt til en hærs endeligt

For nylig blev en artikel om Alken Enge-projektet udgivet i det prestigefyldte, videnskabelige tidsskrift PNAS.

»Den nye artikel har medført endnu mere presseomtale, end da de større arkæologiske undersøgelser begyndte i 2012. Som dengang er historien gået verden rundt, og i 2012 nåede nyheden op på 60 millioner unikke søgninger på internettet,« hedder det i en pressemeddelelse og indbydelse fra Museum Skanderborg.

Pressemeddelelsen fortæller, at artiklen i PNAS for første gang fremlægger en samlet oversigt over udgravningens resultater efter 11 års forskning. Her er det lykkedes at klarlægge et helt forløb fra et stort slag i det østjyske i tiden lige efter Kristi fødsel. Over en periode, hvor levnene af de døde krigere lå tilbage på slagmarken, til resterne blev transporteret til offerstedet Alken Enge.

Fundene ved Alken Enge Alken Enge ligger ved Skanderborg, blot få kilometer fra de kendte våbenofringer i Illerup Ådal. der er nogle århundreder yngre end fundet af menneskeknoglerne ved Alken Enge. Der er lavet arkæologiske udgravninger ved Alken Enge i 1957-60 og i 2008-2014. Undersøgelserne ved Alken Enge gennemføres i et samarbejde mellem Museum Skanderborg, Aarhus Universitet og Moesgaard Museum. Projektet er finansieret af Carlsbergfondet. Fundene analyseres med en række naturvidenskabelige og medicinske analyser, bl.a. fysisk antropologi, histologi, DNA, isotopanalyser, arkæo-zoologisk karakteristik, metalanalyser, dateringer (OSL, 14C og dendrokronologi), pollen-, sediment- og makrofossilanalyser Alle arkæologiske fund og analyseresultater er tilgængelige for offentligheden på projektets hjemmeside: alkenenge.dk

Ved de seneste og større udgravninger fremkom der 2095 menneskeknogler. Det samlede antal er derfor nu 2400 knogler. Knoglerne er fundet på det der i jernalderen var bunden af en 40 til 75 ha stor sø. Efter afslutning af udgravningerne i 2014 er der gennemført et omfattende analysearbejde og det er resultaterne af disse, der nu er blevet offentliggjort.



»Fundet udgøres for størstedelen af individerne fra en større hær, der må være fra den tabende part i et kæmpe slag. Spor fra kampskader, rovdyrbid og rituelle knusninger af kranier viser at voldsomme handlinger har udspillet sig i et længere forløb. For eksempel viser snitspor på indersiden ved knæleddet, at krigerne på denne måde er pacificeret i forbindelse med kamphandlinger, fire bækkener som er trukket på en pind viser at knoglerne har været en del af en efterfølgende systematisk håndtering af knoglerne. Hvor de arkæologiske undersøgelser er foretaget fra 2008 til 2014 er knoglerne tydeligvis smidt ud i et strømløb mellem Alken Enge søbassinet og Mossø,« står der i pressemeddelelsen.

Og så er vi ved indbydelsen:

For en af artiklens forfattere, Ejvind Hertz, museumsinspektør på Museum Skanderborg, vil 14. juni kl. 18.30 fra adressen Vædebrovej 53 vise rundt og fortælle om fundene ved Alken Enge og om alt det, forskningen har fundet frem til.

Efter turen til slagmarken fortsætter arrangementet kl. 20 på museet i Adelgade. Her vil Lene Mollerup fortælle om knoglerne fra Alken Enge.

Arrangementet koster kr. 50, og der er ingen tilmelding til aftenens arrangement.