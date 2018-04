Skanderborg med opråb til regeringen: Ikke alt behøver være ensrettet

I Skanderborg Rusmiddelcenter har man siden 2007 øget antallet, der får behandling, fra 99 til 297 i 2017. Dvs. en tredobling af antallet. Det resultat bør Danske Regioner og Folketinget skele til, når det i et udspil foreslås, at behandlingen af mennesker med afhængighed skal lægges over til regionerne, modsat i dag hvor det er kommunerne, der har ansvaret.

Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde (S) opfordrer politikerne på Christiansborg til at tænke sig om, inden de beslutter at flytte rusmiddelbehandlingen fra kommunerne til regionerne.

»Vi forudser, at en flytning vil få antallet af borgere i behandling til at falde, og at sammenhængen med den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats vil gå tabt. Dermed kan sårbare borgere over hele landet komme i klemme, siger han.

Sammenhæng

Sidst i marts foreslog Danske Regioner i et udspil, at man samler behandlingen af mennesker med psykisk sygdom og misbrug hos regionerne. Dengang sagde Sophie Hæstorp Andersen, formand for Psykiatri og Socialudvalget i Danske Regioner:

»Vi skal gøre det, der er bedst for mennesker, der har en psykisk sygdom. Og i de tilfælde, hvor der også er en afhængighed af alkohol eller stoffer, bliver der simpelthen ikke taget godt nok hånd om den samlede behandling.«

Hvis man har gode erfaringer, så lad det da fortsætte i kommunerne. Jørgen Gaarde (S), borgmester i Skanderborg Kommune Hvis man har gode erfaringer, så lad det da fortsætte i kommunerne.

Men den slutning er Jørgen Gaarde fra Skanderborg uenig i og peger på, at de har vist gode resultater i Skanderborg, efter at kommunerne ved kommunalreformen i 2007 overtog ansvaret for misbrugsbehandling fra amterne. Han og formændene for Skanderborgs Socialudvalg og Kultur, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalg foreslår derfor, at byrådet sender et brev til Folketingets Sundhedsudvalg med en appel om at se på kommunernes resultater, inden en beslutning om eventuelt at flytte rusmiddelbehandlingen træffes.

One size fits all

Oplægget fra Danske Regioner er at sikre, at borgere ikke ender som kastebold i systemet, hvor man først skal have afklaret en psykisk lidelse, før at man kan tage hul på misbrugsbehandling eller omvendt. Men borgmesteren mener ikke, det kan tegnes sådan op.

Misbrug og psykiske lidelser I regeringens udspil ”Sundhed, hvor du er” optegnes bl.a. en plan om at samle behandling af mennesker med dobbeltdiagnoser – misbrug og psykisk sygdom – hos regionerne.

Danske Regioner fulgte i marts op med et udspil om et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug.

Behandlingstilbuddet skal ligge hos regionerne modsat i dag, hvor behandling af psykisk syge ligger hos regionerne og misbrugsbehandling ligger hos kommunerne.

Baggrunden er historier om, at borgere, der lever med psykisk sygdom og misbrug, er endt som kastebold mellem forskellige sektorer og systemer – uden at nogen har det overordnede ansvar for behandlingen.

Ved kommunalreformen i 2007 overgik ansvaret for misbrugsbehandling fra amter til kommunerne.

Ifølge Skanderborg Kommunes udregning er behandlingstiden blevet kortere. I amtsligt regi var et behandlingsforløb på 422 dage i 2006, mens det i kommunerne i gennemsnit er på 227 dage.

»Efter min bedste mening bygger det på en fejlslutning, at misbrugsproblematikken først dukker op, når de kommer i behandling for en psykisk lidelse. Vi vil ofte kende til vedkommende og allerede være i gang med en indsats, inden de kommer i en regional sammenhæng,« siger Jørgen Gaarde.

»Samtidig tegner man et billede af, at psykiatri kun er et regionalt anliggende. Men socialpsykiatrien ligger jo netop i kommunerne og det, der skaber de største forandringer er, når man lægger misbrugsindsatsen sammen med et beskæftigelses- og familieaspekt,« siger han og peger på, at den borger, der kæmper med et misbrugsproblem også ofte f.eks. er far eller mor.

Han lægger op til, at udspillet om at lægge misbrugsindsatsen over til regionerne burde være et kommunalt tilvalg snarere end et krav.

»Det ville være hensigtsmæssigt, at man i stedet for en løsning med ”one size fits all” skaber mulighed for, at de kommuner som har brug for det, kan få løst opgaven i regionen. Men hvis man har gode erfaringer, så lad det da fortsætte i kommunerne. Slip dog mulighederne fri og accepter, at løsningerne kan være forskellige.«

Overdrevet bekymring

Sophie Hæstorp Andersen fra Danske Regioner afviser Skanderborgs bekymring.

»Deres forudsætning bygger på, at regionerne skal overtage al misbrugsbehandling, men det, vi foreslår, er, at regionerne overtager den del af misbrugerne, som også har en psykisk sygdom. Så de rejser en bekymring, jeg mener er overdrevet og ikke reel. Mange misbrugere kan og skal håndteres i kommunerne – f.eks. den unge med et lejlighedsmisbrug. Der, hvor vi råber vagt i gevær, er, når vi kan se, at vi de seneste 10 år har svigtet dem, hvor stofmisbruget f.eks. er blevet en slags selvmedicinering.«

Derfor afviser hun også, at udspillet kan blive et tilvalg for de kommuner, som ønsker, at regionen overtager.

»Nej, jeg tror det vigtigste er, at man aftaler, hvordan man forpligter både kommuner og regioner til at lave en fælles indsats. F.eks. fælles teams, hvor man kan sætte ind samtidig.«

Derudover påpeger hun, at det kan være svært at forklare borgere i psykiatrisk behandling, at bor de i én kommune, kan de få hjælp til deres misbrug i den regionale psykiatri, mens de, hvis de bor i en anden kommune, er overladt til det kommunale system.

»Hvis det er forskelligt fra kommune til kommune, er det svært for både patienter og personale at navigere i. Jo mere klart man kan definere ansvar og forpligtelser, jo bedre,« siger Sophie Hæstorp Andersen.