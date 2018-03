Mystik om brandårsagen på Gl. Rye Kro

Selv spritnye lokalplaner risikerer at blive ændret. Det er godt, hvis behandlingen ellers er demokratisk og gennemskuelig.

Den aarhusianske iværksættervirksomhed Resilio får tilført over 3 mio. kr. af de detroniserede Falck-chefer Allan Søgaard Larsen og Morten Pedersen samt en tredjepart. Finans

I dag skal vi have Árós anlagt – og i løbet af mange følgende hundreder af år givet byen nye navne. Vi skal også se på byens symbol – byvåbenet.

To jernbaner skærer stadig sine skinner gennem Favrskov Kommune. Engang var det fire.

Molslinjen venter passager nummer 100 mio. inden for den nærmeste fremtid.

Med byrådets tilladelse til opførelse af højhuset til Systematic ved Brabrandstien er det fastslået, at magthaverne lader hånt om byens ødelæggelse og borgernes demokratiske ret til indflydelse på planlægningen.

Hvad laver de egentlig i Aarhus Letbane? Det er svært at få svar på.

Glædeligt, at Danmark bakker op om markant kurs efter giftmord

Kronprins Mohamed bin Salmans reformer har givet saudiske kvinder hidtil usete rettigheder. Nu slipper de også for hovedtørklæde og abaya. Men er det hele mest af alt et pr-stunt?

Hvis ikke det var for en modig politibetjent, kunne angrebet have kostet endnu flere menneskeliv.

Stifter og milliardær Elon Musk har i protest lukket ned for både Tesla og SpaceX’s facebooksider. Finans

Stykker fra Kinas første rumstation er sat til at ramme Jorden i påsken.

Jyllands-Posten tog 20-årige Christian Lykking med på en rejse tværs over Jylland mod Vesterhavet, som han aldrig havde set. Det gik ikke helt som forventet.

Jeg vil aldrig underskrive et budget som dette igen, siger Trump efter timer med politisk usikkerhed fredag.

Politiet arbejder stadig på at finde brandårsagen, efter Gl. Rye Kro brændte den 6. marts.

Mandag eftermiddag blev en 35-årig mand og hans to børn fundet døde på mandens adresse i Kolding.

Borgere blev opfordret til at kigge efter kvinden i udhuse og skure.

Den brandtekniske rapport forventes at være færdig umiddelbart efter påske, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Kroen var ikke bare selskabslokaler, det var også områdets forsamlingshus, forklarer Poul Brandt. Høstfester, generalforsamlinger, juletræsfester, barnedåbe, konfirmationer og fødselsdage. Listen er lang over de begivenheder, som Poul Brandt har deltaget i med sin familie på den gamle kro. Også Poul Brandts børn, der ikke bor i byen længere, var kede af hændelsen, fortalte han efter en telefonsamtale med sin datter.

Der var ingen mennesker på kroen, da branden tog ved, og ingen kom derfor noget til. Alligevel er det en sag, som har skabt sorg i den lille by, hvor der bor lidt over 1.400 mennesker.

»Vi kan ikke udelukke, at branden er påsat. Vi undersøger fortsat sagen,« lyder det fra Lars Peter Madsen. Politiet har afhørt flere vidner og vil fortsat gerne tale med folk i området, som har set eller hørt noget i forbindelse med branden.

Det er dog endnu ikke lykkedes politiet og teknikerne at komme tættere på en afklaring, hvad brandårsagen angår. Nu venter man på den brandtekniske rapport.

»Siden har kriminalteknikere og flere sagkyndige med forstand på el og gas været ude at undersøge stedet,« fortæller Lars Peter Madsen, vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands politi.

Vi kan ikke udelukke, at branden er påsat

En kold, tåget morgen i begyndelsen af marts blev den 400 år gamle kro i Gl. Rye centrum ædt af flammer. Politi og brandvæsen blev kaldt til stedet klokken 04.39, men ilden havde fået for hårdt fat, og stedet kunne ikke reddes. Tilbage står en tom, sodet skal.

Der var ikke meget at gøre, da brandvæsnet ankom til Gl. Rye Kro tidligt om morgenen den 6. marts. Ilden havde godt ved. Nu forsøger politiet at finde brandårsagen. Foto: Tor Birk Trads

Gl. Rye Kro brændte den 6. marts. Hvad brandårsagen er, er stadig et mysterium, lyder det fra Sydøstjyllands politi.

Et forsøgsprojekt skal knække koden for forfaldne bygninger i landsbyerne, der står tomme og skæmmer i gadebilledet.

Ørepropperne i høretelefonen er ikke renere, end ens ører er. Og det er faktisk et overraskende stort problem for holdbarheden.

Uanset tendenserne inden for boligindretning spiller grønne planter altid en rolle. Se her hvordan du kan lave din egen lille plante-udstilling.

Virginias flade flodlandskaber, tobaksplantager, historiske byer og store kirkegårde er ramme for både fortællingen om nationen Amerikas grundlæggelse, slaveriet, borgerkrigen og om nutidens USA.

