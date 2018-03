Ry-sagen: Advokatundersøgelse rejser kritik af skolen

Mølleskolen har ikke haft nok fokus på at journalisere henvendelser og overholde notat- og underretningspligt. Sådan lyder hovedkonklusionen i den eksterne advokatundersøgelse, som Skanderborg Kommune netop har sendt til Folketingets Ombudsmand i den såkaldte Ry-sag.

»I flere tilfælde er der i konkrete situationer fra Mølleskolens side ikke gjort notat, selvom det efter vores vurdering burde være sket. Der foreligger også eksempler på, at Mølleskolen ikke har journaliseret henvendelser, herunder fra forældre, i anledning af konkrete episoder,« lyder det blandt andet i redegørelsen fra advokaten.

Den 6. februar 2017 blev en 16-årig dreng fra Ry angrebet med en flaske brændende benzin og alvorligt forbrændt.

Fire drenge er efterfølgende blevet idømt fængselsstraffe for grov vold. Men dermed er sagen ikke slut. Efter kritik af Skanderborg Kommune og Mølleskolen, hvor drengene gik i skole, og hvor konflikten mellem dem udartede sig, gik ombudsmandsinstitutionen i april i fjor ind i sagen.

I den forbindelse blev kommunen bedt om at indsende alt materiale, der lå i sagen.

15 henvendelser

Imidlertid har ombudsmanden sideløbende modtaget 15 henvendelser fra borgere, som har oplyst, at de op til overfaldet kontaktede Mølleskolen og Skanderborg Kommune med oplysninger om den eskalerende konflikt mellem en gruppe drenge og den 16-årige dreng med afghansk baggrund.

I et brev til Skanderborg Kommune – dateret den 18. januar 2018 – undrede Ombudsmanden sig over, at disse henvendelser ikke – evt. blot i notatform – figurerer noget sted i det materiale, som institutionen har modtaget fra Skanderborg Kommune:

UNDERSØGELSE Ry-sagen kort En konflikt mellem fire 15-16-årige drenge og en jævnaldrende skolekammerat med afghansk baggrund kulminerede, da de fem aftalte at løse deres mellemværende bag Ry Hallerne om eftermiddagen den 6. februar 2017.

Drengene havde medbragt en molotovcocktail – en flaske med benzin – som blev smidt på den 16-årige.

Der gik ild i hans tøj, og han blev forbrændt på 20 pct. af kroppen – primært på ben og lår, men også en hånd og ansigtet blev forbrændt.

De fire drenge blev samme aften anholdt og sigtet for drabsforsøg.

Dagen efter blev de fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet på lukkede ungdomsinstitutioner.

I april 2017 gik Folketingets Ombudsmand af egen drift ind i sagen.

Undersøgelsen ventes afsluttet senere på året.

Da sagen den 4. maj i fjor kom for retten, lød tiltalen på grov vold under særdeles skærpende omstændigheder.

Alle drengene nægtede sig skyldige, men blev idømt fængselsstraffe på mellem et og halvandet års fængsel.

Dommene blev gjort delvist betinget.

»Dette forhold kan skabe tvivl om, hvorvidt skolen – og kommunen – har opfyldt journaliseringspligten. Umiddelbart lyder nogle af de omtalte hændelser alvorlige. Og nogle hændelser er omtalt i flere henvendelser, hvilket umiddelbart synes at bestyrke, at de har fundet sted,« fremgår det af Ombudsmandens brev.

Den eksterne advokatundersøgelse, som Skanderborg Kommune satte i gang på baggrund af Ombudsmandens supplerende spørgsmål til Ry-sagen, er nu sendt til ombudsmandsinstitutionen.

Svar på 60 sider

På mere end 60 sider belyses det, hvordan Mølleskolen og Skanderborg Kommune har håndteret sin myndighedsopgave i relation til i Ry-sagen.

Undersøgelsen påpeger, at konflikterne »er søgt håndteret efter bedste evne på grundlag af nærmere pædagogiske og faglige overvejelser og drøftelser«.

Og at der »intet grundlag er for at antage, at Mølleskolens pædagogiske og faglige overvejelser og tiltag er blevet påvirket af økonomiske hensyn eller andre uvedkommende hensyn«, fremgår det.

Det anføres også i undersøgelsen, at Mølleskolen generelt har været opmærksom på de forvaltningsmæssige regler og principper, men at skolen ikke har haft tilstrækkeligt fokus på reglerne i konkrete situationer.

Borgmester anerkender kritik

Borgmester Jørgen Gaarde (S) er tilfreds med, at Ombudsmandens supplerende spørgsmål nu er undersøgt til bunds, og anerkender samtidig den kritik, som undersøgelsen rejser af Mølleskolen.

»Den eksterne advokatundersøgelse konkluderer, at skolen flere gange undervejs i forløbet ikke har opfyldt sin journaliserings-, notat- og underretningspligt. Både Mølleskolen, fagområdet og jeg beklager, at der ikke har været ordentligt styr på den del af skolens arbejde, og at nogle forældre derfor helt forståeligt har følt sig frustrerede. Det har vi nu i kommunen et fælles ansvar for at rette op på. Omvendt noterer jeg mig, at undersøgelsen også peger på, at der fra skolens side er gjort et stort arbejde for at løse udfordringerne med de forskellige konflikter,« siger Jørgen Gaarde.

Har taget ved lære

Skanderborg Kommune har nu sat en handlingsplan i gang, som skal sikre, at ikke bare Mølleskolen, men alle kommunens folkeskoler bliver bedre til at overholde de forvaltningsretslige regler og principper, herunder journaliserings-, notat- og underretningspligt.

»Det er vigtigt at understrege, at vi skal afvente Ombudsmandens endelige vurdering af forløbet, før vi kan konkludere yderligere i sagen. Vi har dog pligt til at drage læring af og handle på den viden, vi allerede nu har fået gennem advokatundersøgelsen. Derfor vil vi igangsætte en række initiativer, som skal sikre en god og ensartet dokumentationspraksis på alle vores folkeskoler,« siger Jørgen Gaarde.