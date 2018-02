Kommunen vil have sine unge tilbage

Skanderborg Kommune har som et led i sin nye ungdomspolitik indgået et utraditionelt partnerskab med Designskolen Kolding.

Det indebærer et projektforløb på seks uger, hvor 13 kandidatstuderende fra designskolen skal udføre feltarbejde i kommunen og komme med gode idéer til, hvordan det bliver mere attraktivt at være ung i Skanderborg.

Målet er samtidig at øge sandsynligheden for, at de unge bosætter sig i Skanderborg Kommune igen efter afsluttet uddannelse.

Frie rammer

De studerende vil ifølge børne- og ungechef Søren Aalund få frie rammer til at løse opgaven.

»Måske udvikler nogle af dem en app, andre kommer måske med en kreativ strategi, mens andre igen måske skaber et brætspil på baggrund af deres research og idéudvikling,« forudser han.

Designskolen Kolding har tidligere udviklet bæredygtige og effektive servicedesigns til kommuner. Det centrale i servicedesign er den såkaldte brugeroplevelse. Brugerens hverdag – i dette tilfælde unge i Skanderborg Kommune – kortlægges gennem observationer, research og interviews, og på den baggrund udvikler de studerende løsninger, som kan forbedre de unges transportmuligheder eller en anden lokal udfordring.

Kreativt indspark

Søren Aalund ser partnerskabet med Designskolen Kolding som en god mulighed for at få et kreativt og kvalificeret indspark til den nye ungdomspolitik, som indføres i foråret.

»Vi glæder os til at få input fra de designstuderende, som ikke bare kommer med en stor kreativitet. De kommer også med et udefrakommende blik og kan forhåbentligt få øje på nogle udfordringer, som vi ikke selv kan se,« siger han.

De 13 designstuderende vil blandt andet inddrage kommunens unge via interviews i forbindelse med deres researcharbejde og som brugerpanel, når de skal afprøve deres idéer.