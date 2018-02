150 år: Klank uden klynk

I går var der kaldt til samling på Klank Efterskole, der ligger højt på Klankbakken ved indkørslen til Galten, når man altså kommer fra Aarhussiden.

Det var ikke kun lærerne og de 110 elever, der mødtes. Også Efterskoleforeningens formand, Troels Borring, Skanderborg Kommunes borgmester, Jørgen Gaarde, bestyrelsesformand for Klank Efterskole Laura Gylden-Damgaard og skolens forstander, Klaus Larsen, var der. Og den aarhusianske sanger og sangskriver Kris Herman var mødt frem og gav musikalske prøver på, hvad der måske er i vente. For han er nemlig også hyret til sammen med dette års Klank-årgang at skulle lave en ny sang til hele efterskolebevægelsen. En sang, der skal formidle de værdier, der ligger i de 150 års høj- og efterskoletradition.

At passe til tiden

Det var nemlig dagen, hvor jubilæumsåret tog sin begyndelse. Og det skete bl.a. ved en præsentation af det program, der venter, inden hele jubilæumsåret kulminerer med reception, festtaler og sang på selve jubilæumsdagen – den 3. november.

I 150 år har skolen formået at passe til tiden og tidens unge, og det vil vi gerne fejre! Jesper Friis, Klank Efterskole I 150 år har skolen formået at passe til tiden og tidens unge, og det vil vi gerne fejre!

Inden man når til den, vil jubilæumsåret blive krydret med otte arrangementer, som knytter an til skolens hverdag via deres forankring i skolens otte linjefag; ridning, cykling, musik, adventure, kunst, dans, design og fodbold. Arrangementerne er tiltænkt tidligere, nuværende og kommende elever samt alle med interesse for skolen og dens virke.

»Vi vil fejre, at der på Klank har været højskole, landbrugsskole, børneskole og fra 1914 efterskole. Vi vil fejre, at der stadig drives skole i den Grundtvig-Koldske skoletradition, og at 110 unge hvert år gør Klank Efterskole til netop deres efterskole. Klank Efterskole er i dag en moderne efterskole, og vi forventer, at eleverne kommer med interesse for at dygtiggøre sig i boglige fag og deres selvvalgte linje- og valgfag. På Klank udfordrer vi eleverne til at ”spise af hele buffeten” det år, de er her. Vi forventer, at de er nysgerrige, parate til at prøve nyt, og at de selv vil bidrage. I 150 år har skolen formået at passe til tiden og tidens unge, og det vil vi gerne fejre!« siger Jesper Friis, der er musiklærer på skolen og koordinator af jubilæumsaktiviteterne.

Otte arrangementer

Og dem bliver der som nævnt otte af: Ridelinjen inviterer allerede på tirsdag til en aften med Claus Toftgaard, som er uddannet human- og hestefysioterapeut, akupunktør og træner.

Cykellinjen – og alle dens gæster – får til marts besøg af cykelhelten Chris Anker Sørensen. Musiklinjen inviterer til tripelkoncert med Uffe Steen Trio, Kris Herman og Michael Vestbo Trio.

Adventurelinjen indvier en ny klatrevæg. Kunstlinjen får besøg af Jannik Broz, som er kunstnerisk og pædagogisk leder af Billedskolen på Horsens Kunstmuseum. Danselinjen byder til september på dansetræf og workshop, mens designholdet vil designe og af genbrugsmateriale fremstille indkøbsnet. Og endelig er der fodboldlinjen, der arrangerer indendørsstævne.

Danselinjen på Klank Efterskole gav et nummer i dagens anledning. Foto: Ernst Van Norde

Og så er vi fremme ved selve jubilæumsdagen:

»Det bliver en festdag for et indbudt publikum. Blandt dem er lokale og landskendte politikere, folk fra efter- og højskoleverdenen, kunstnere, nuværende og tidligere samarbejdspartnere og andre med særlig interesse for Klank og den danske efter- og højskoletradition. Det bliver en dag, hvor gamle efterskolefolk møder nye generationer,« siger Jesper Friis.

Tilbageblik

Så har vi set frem – men lad os lige se lidt tilbage:

Skolen blev grundlagt i 1868 som højskole og virkede som sådan i mange år. I perioder var der også landbrugsskole, friskole og børneskole. Siden 1939 har den dog været drevet udelukkende som efterskole. I 1943 blev skolen en selvejende institution med bestyrelse. Sådan fungerer skolen også i dag.

Hovedbygningen er den ældste bygning, som stammer helt tilbage fra skolens grundlæggelse. Efterhånden er skolen blevet udbygget med flere undervisningslokaler – og andre faciliteter til eleverne. I dag rummer Klank Efterskole seks klasselokaler, dansehal, foredragssal, håndarbejds-, billedkunst- og cykelværksted, musiklokale og studie, moderne fysiklokale, styrketræningslokale, 42 dobbeltværelser, 10 tremandsværelser, stald til skolens heste og en ridehal.

I umiddelbar nærhed af skolen findes to idrætshaller, syv fodboldbaner og en kunstgræsbane, som skolen benytter sig af.