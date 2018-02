Sølund: Institutionen sat under skærpet tilsyn

Skanderborg: SocialtilsynMidt har mandag eftermiddag sat Landsbyen Sølund under skærpet tilsyn.

»Nu går bostedet sammen med fagsekretariatet Ældre og Handicap i gang med at finde løsninger, som kan afløse den tidligere praksis med at låse yderdørene,« skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Socialtilsynet har mandag eftermiddag udstedt to påbud over for Landsbyen Sølund. Afgørelsen var forventelig, siger Socialudvalgets formand Anders Laugesen (V).

Vi vil kigge på muligheden for at installere lyssensorer og alarmer eksempelvis i dørmåtter, så medarbejderne får besked via mobiltelefonen, hvis yderdørene åbnes. Lis Kaastrup, fagchef Skanderborg Kommune

»Jeg noterer mig dog, at to af de fire varslede påbud, som Sølund oprindeligt fik i januar, er frafaldet. Men tilbage står, at SocialtilsynMidt fastholder sin samlede vurdering og derfor vælger at sætte Sølund under skærpet tilsyn. Vi tager naturligvis afgørelsen meget seriøst og går nu i gang med at finde de bedst mulige løsninger inden for de rammer, som tilsynet har udstukket. Vores fokus er fortsat fuldt og helt på at sikre en god og tryg hverdag for Sølunds beboere,« siger Anders Laugesen.

Skanderborg Kommunes fagsekretariat Ældre og Handicap tager sammen med Landsbyen Sølund fat på finde brugbare teknologiske løsninger i de tre boenheder, der er tale om.

»Vi vil kigge på muligheden for at installere lyssensorer og alarmer eksempelvis i dørmåtter, så medarbejderne får besked via mobiltelefonen, hvis yderdørene åbnes. Vi forventer, at teknologien kan hjælpe os et godt stykke af vejen i forhold til at sikre beboernes tryghed,« siger fagchef Lis Kaastrup.

Landsbyen Sølund vil også lave konkrete og individuelle handleplaner for beboerne i stedet for generelle handleplaner for hver boenhed, hvilket tilsynet i øvrigt også har krævet.

»Vi kommer til at tage stilling til, om vi har det rigtige tilbud til de beboere, som er særligt udfordret i forhold til at ville forlade deres hjem eksempelvis om natten. Det kan i yderste tilfælde betyde, at vi sammen med hjemkommunen må revurdere, om enkelte beboere kan blive i det nuværende boligtilbud, eller om der skal findes andre muligheder,« siger Lis Kaastrup.

Tilsynets afgørelse betyder, at der skal gennemføres kompetenceudvikling i reglerne for magtanvendelse for både ledere og medarbejdere inden den 12. maj 2018. Landsbyen Sølund også påbud om at dokumentere, at alle boliger er godkendt til beboelse. Dette skal ske senest den 1. april 2018.

Kommunen har fire uger til eventuelt at anke.