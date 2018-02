Hvad laver de i kommunen om onsdagen? Kommunen dropper ugentlig lukkedag

Borgernes manglende forståelse for en ugentlig lukkedag får nu Skanderborg Kommune til at genåbne rådhuset om onsdagen for borgere uden forudgående aftaler.

Rigtig mange borgere er glade for muligheden for at booke tid til at få en opgave løst, eksempelvis i borgerservice, uden for den almindelige åbningstid. Bente Hornbæk, Stabschef i Skanderborg Kommune

»Selv om rigtig mange borgere og virksomheder har taget mulighederne for booking af aftaler til sig, oplever vi også, at lukkedagen har givet anledning til misforståelser og frustrationer hos både borgere og samarbejdspartnere. Derfor udvider vi åbningstiden igen,« fortæller stabschef Bente Hornbæk.

Kritik af lukning

Det seneste års tid har onsdag ellers været ugentlig lukkedag, hvor det kun været muligt at komme i kontakt med kommunale medarbejdere, hvis aftalen var booket på forhånd. Men efter kritik har byrådet bestemt, at borgerne fremover skal kunne få hjælp i borgerservice på Skanderborg Fælled på alle hverdage.

Forvaltning De nye åbningstider Mandag-onsdag: kl. 10-13

Torsdag: kl. 10-17

Fredag: kl. 10-13.

Borgerservice på bibliotekerne

Bibliotekerne i Galten-Skovby, Ry, Hørning og Skanderborg løser også borgerserviceopgaver som f.eks. pas og fornyelse af kørekort. På de fire biblioteker følger åbningstiderne bibliotekernes almindelige åbningstid.

Det er stadig muligt at booke aftaler i borgerservice, jobcentret eller andre fagområder. F.eks. hvis man skal have pas, kørekort eller en snak med en jobkonsulent, en byggesagsbehandler eller en medarbejder fra pladsanvisningen.

Undgå ventetid

Aftalte telefonmøder og personlige møder er ikke begrænset til åbningstiden, understreger Bente Hornbæk. Møderne kan ligge når som helst inden for almindelig kontortid.

»Rigtig mange borgere er glade for muligheden for at booke tid til at få en opgave løst, eksempelvis i borgerservice, uden for den almindelige åbningstid. Det er nemt, og man undgår ventetid. Antallet af bookinger er da også stigende,« fortæller Bente Hornbæk.