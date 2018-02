Tog forbi: Skanderborg siger nej til trafikplan

Det bliver et nej herfra.

Sådan lyder konklusionen i det høringssvar, som Skanderborg Kommune nu sender til Banedanmark om Trafikplan 2017-2030 og VVM-redegørelsen om en ny linjeføring mellem Hovedgård og Hasselager.

Byrådet behandlede begge spørgsmål på byrådsmødet onsdag, og et enigt byråd minus Enhedslisten står bag høringssvaret, forklarer borgmester Jørgen Gaarde (S).

»Svaret fra Skanderborg Kommune er, at vi ikke kan støtte de videre planer. Der er ud fra vores perspektiv ikke er noget positivt i at lægge jernbanen uden om Skanderborg,« siger Jørgen Gaarde.

Et delprojekt

En ny bane mellem Hovedgård og Hasselager er et delprojekt under Togfonden.dk, som skal bidrage til at implementere timemodellen på strækningen mellem Odense og Aarhus.

Banedanmark sendte i december en såkaldt VVM-redegørelse i høring. Heri optegnes tre mulige linjeføringer - en vestlig over Stilling Sø, en central, der går gennem Solbjerg by, og en østlig, der går øst om Solbjerg.

Byrådet mener dog, at løsningsforslagene har alt for vidtgående konsekvenser.

»Det har meget store miljø- og naturmæssige konsekvenser, men det har også store menneskelige og byudviklingsmæssige konsekvenser. Jernbanen vil tordne igennem et område mellem Hørning og Blegind, og det er et område, hvor vi har mulighed for at lave byudvikling i de kommende år,« forklarer Jørgen Gaarde.

Skanderborg er knudepunkt

Timemodellen, hvor ideen er, at togturen mellem de største byer Aalborg, Aarhus, Odense og København skal ned på en time, indebærer en togstrækning mellem Aarhus og Horsens, som er ca. seks km kortere. Det vil kunne reducere rejsetiden med op mod seks minutter og samtidig aflaste den nuværende linjeføring over Skanderborg.

Trafik Togfonden DK Aftale mellem SRSF-regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Den indebærer, at der afsættes 28,5 mia. kr. til forbedringer af jernbanen - bl. a. en timemodel, hvor det kun må tage en time med tog mellem de største byer.

Pengene hentes fra en øget beskatning af nordsøolien.

Fonden har imidlertid manglet penge, da olieprisen, siden aftalen blev indgået, er faldet kraftigt.

Byrådet er dog skeptisk over for en timeplan uden et stop i Skanderborg.

»Der er for os at se i nationalt perspektiv ikke nogen idé i at nedprioritere et stort byområde som vores. Skanderborg Station er blevet det helt store knudepunkt for rigtig mange mennesker. De samme passagerer skulle så tage til Aarhus eller til Horsens for at stige på et tog. Det vil i virkeligheden få den uønskede konsekvens, at langt færre vil bruge kollektiv trafik,« mener Jørgen Gaarde.

Tvivlsomt miljøargument

Viceborgmester Anders Laugesen (V) er fuldstændig på linje med socialdemokraterne i det spørgsmål.

»Hvis man ikke får ret mange ekstra passagerer ud på banerne, men måske i stedet afskrækker mange på grund af ekstra rejsetid og ekstra skift, så begynder miljøargumentet at være tvivlsomt,« mener Anders Laugesen, som også advarer mod den store samfundsmæssige investering i forhold til et tvivlsomt udbytte.

»Der skal opføres nogle massive konstruktioner – prøv f. eks. at kigge på den vestlige linjeføring ind over Solbjerg Sø – og det er da også en af årsagerne til, at regningen ender på små 4 mia. kr.,« siger viceborgmesteren og tilføjer:

»Timemodellen er reelt set død, når det siden er blevet besluttet, at vi ikke skal have de hurtige tog, og derfor skal man se de her anlægsprojekter som Hovedgård-Hasselager linjeføringen i et nyt lys. Det giver ikke så meget mening, når man ikke samtidig vil investere i de nødvendige tog,« siger Anders Laugesen.