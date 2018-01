Koncerter: Babyrock på fransk og en slapper på Walthers

Vi starter i går i Odder:

Billetterne var revet væk til teaterværkstedet Madam Bachs børnekulturfestival i Odder, som fredag bød på noget så usædvanligt som rock for babyer.

Børn plejer at være forsvarligt iført høreværn, hvis de en sjælden gang imellem skal til koncert. Fredag demonstrerede Teaterværkstedet Madam Bach dog, at det på ingen måde er nødvendigt, når der står baby foran rockkoncert.

Baby-rockkoncerten var et led i teaterværkstedets børnekulturfestival, som fortsætter lørdag. Torsdag opførte det Odder-baserede Madam Bach forestillingen Blæst, mens fredag stod på rock med det sydfranske band Mosai & Vincent.

Christian Schrøder, kunstnerisk leder i Madam Bach, fortæller, at han og partneren Pernille Bach oplevede bandet i Sydfrankrig i sommer og besluttede sig for, at det danske publikum måtte have den samme oplevelse.

»Jeg har aldrig set noget lignende. De tager børnene med på en oplevelse – tager dem alvorligt. Og der bliver ikke pusse-nusset – det er forfriskende. Når man ser koncerter for de små, bliver det tit lidt zen-agtigt. Det er det her slet ikke,« siger han.

Teatret tog en chance ved at hyre bandet, fordi de taler og synger på fransk. Men billetsalget taler sit tydelige sprog – billetterne er revet væk.

Og børnene så da også ud til at være begejstrede for musikken – som de sad og stod rundt om scenen helt tæt på musikerne.

»Det går lige i kroppen,« siger Christian Schrøder om musikken.

Teaterværkstedet Madam Bach er et internationalt børneteater med værksted i Odder. Det turnerer i 42 lande og har især meget at gøre med Kina. I løbet af 2018-19 runder teatret 200 forestillinger i Asien og debuterer med en digital læringsplatform i Kina. Fem fredage i april sender Madam Bach en halv times live workshop fra Danmark med publikum i Shanghai.

»I Kina siger de, at vi gør børnene mere læringsparate, når vi kommer med vores sanselige forestillinger. Der forsvinder al leg jo fra fireårs alderen, så vi er blevet bedt om udvikle en workshop,« fortæller Christian Schrøder, der oplever stor interesse for at få europæiske teatre til Kina.

»Vi er langt fremme i Europa med teater for børn.«

Thor Roar var til koncert med Trio Before, derspiller danske sange og salmer i nye og smukke arrangementer. Thor Roar havde taget sine dyne og liggeunderlag med - og faldt i søvn til koncerten. Men det var også meningen. Foto: Kim Erik Jensen

Mens det var børnepublikum, man henvendte sig til i Odder, var det en lidt ældre målgruppe, Walthers Musikcafé i Skanderborg, onsdag havde i kikkerten.

Her var der nemig inviteret til sovekoncert med Trio Before.

»Det er lidt anderledes. Vi vil prøve at se musik i et lidt andet lys end bare fest og farver,« siagde Mikkel Xavier Jonassen, musikbooker på Walthers forud for koncerten:

»Vi nviterer publikum til at tage liggeunderlag, soveposer eller tæpper med og lægge sig for at nyde musikken på en helt anderledes måde, end de plejer. Vi håber, det kan åbne for fordybelse og en anden indlevelse, som publikum vil nyde. En oplevelse, hvor de prøver at slå hjernen lidt fra,« sagde Mikkel Jonassen.

Og hvordan gik det så?

»Fint tak. Vi blev ikke rendt over ende, Til gengæld faldt første mand i søvn allerede kl. 23. Fem publikummer overnattede på cafeen, og dem serverede vi morgenmad for kl. 7. Så alle fem blev alle sendt afsted til gymnasiet friske og med hyggestemning i kroppen,« siger Mikkel Xavier Jonassen.