Ombudsmanden kræver flere svar i Ry-sagen

Ombudsmanden har sendt en række nye spørgsmål til Skanderborg Kommune og Mølleskolen i forsøget på at nå til bunds i sin undersøgelse af den såkaldte Ry-sag, der sidste år rystede lokalsamfundet.

Ry-sagen Den 6. februar 2017 blev en 16-årig dreng med afghansk baggrund angrebet af fire jævnaldrende drenge.

Han blev ramt af en antændt flaske med benzin og forbrændt fra livet og ned. Han blev indlagt i kritisk tilstand, men var uden for livsfare.

Fire etnisk danske drenge på 15-16 år blev sigtet i sagen.

To af drengene, som blev anset for at være driftkræfterne bag angrebet, fik hver et års halvandet års fængsel - heraf et halvt år ubetinget fængsel.

De to andre blev idømt fængsel i et år - heraf fire måneder ubetinget. Kilde: Ritzau, Sydøstjyllands Politi, Skanderborg Kommune

Sagen handler om den 16-årige dreng, der i februar i fjor blev angrebet med en flaske brændende benzin ved idrætshallerne i Ry og forbrændt på 20 pct. af kroppen.

Efter en tur i retten blev fire jævnaldrende drenge blev i maj idømt delvist betinget fængsel for angrebet mod deres skolekammerat.

Ombudsmanden gik ind i sagen i april for at undersøge, om kommunen og skolen havde handlet korrekt og håndteret de involverede drenge på en tilstrækkelig god måde.

Efter at have gennemgået et »omfattende materiale«, har ombudsmanden bedt parterne om at svare på yderligere spørgsmål.

»Spørgsmålene vedrører bl.a. kommunens og skolens praksis i forhold til dokumentation af relevante oplysninger, underretning efter serviceloven, udelukkelse fra undervisning og overvejelser om eventuelt skoleskift,« oplyser Ombudsmanden i en pressemeddelelse.

Overblik: Her er sagen om brandangrebet i Ry

Tidligere har ombudsmanden bedt om at få en række oplysninger - heriblandt kopier af eventuelle underretninger og bekymringshenvendelser, som kommunen har fået fra skolen, forældre og andre borgere.

Skanderborg Kommune har ifølge Ritzau selv konkluderet i en undersøgelse af forløbet, at der var et relativt højt konfliktniveau på drengenes klassetrin, men at hverken skolen eller kommunen kunne have handlet anderledes for at forhindre episoden, der fandt sted efter skoletid.

Kommunen og skolen har nu to måneder til at svare på ombudsmandens seneste spørgsmål. Henvendelsen har fået Skanderborg Kommunes borgmester, Jørgen Gaarde (S), til at bede en ekstern advokat om hjælp.

»Vi vælger den løsning, fordi det er en ressourcekrævende opgave, som skal løses ved siden af den daglige drift. Derudover bliver vi bedt om at foretage juridiske vurderinger, og i den situation finder jeg det påkrævet, at vi beder om ekstern hjælp. Hvis der er begået fejl, skal de selvfølgelig lægges frem. Det har hele tiden været vores holdning og er i alles interesse,« siger borgmesteren i en pressemeddelelse.