Ekspropriation, støj og skrottet herlighedsværdi: »Det er sjofelt, det tager så lang tid«

Hvis man var i tvivl om, hvad det betyder, at der i øjeblikket er en ny sporstrækning på tegnebrættet hos Banedanmark, så blev man klogere ved borgermødet på Skanderborg Fælled 17. januar.

Her var der personfortællinger fra mennesker, der har hele deres livsopsparing bundet i ejendomme, som risikerer at være usælgelige de næste 10 år - måske for altid.

Banedanmark har indbudt til tre borgermøder i januar for at informere om planerne om en ny højhastighedsbane mellem Hasselager og Hovedgaard - en bane, der efter planen skal skære seks minutter af rejsetiden mellem Aarhus og Horsens og sørge for, at Odense kun er en times kørsel fra Aarhus.

En enkelt spørgers kommentar ramte manges holdning på sømmet: »Det er sjofelt, at der skal gå så lang tid,« sagde han med henvisning til, at der går op mod ti år, fra det er endeligt vedtaget, om og hvor en ny linjeføring skal ligge, før der reelt kører tog på strækningen.

»Det har en voldsom effekt på liggetid og pris.«

Igennem hus

Banedanmark sendte i december VVM-undersøgelsen af strækningen i høring, og onsdag tog en større udsending medarbejdere opstilling på Skanderborg Fælled for at gøre de berørte borgere klogere.

Det er hele min børneopsparing. Det er mit livsprojekt, som ligger et stenkast fra banen. Mads Jensen, murer og nabo til den vestlige linjeføring

Der er tegnet tre forslag op: en vestlig over Stilling-Solbjerg Sø, som vil påvirke flest Skanderborg-borgere, en central, der går gennem Solbjerg by og en østlig, der går øst om Solbjerg.

Planen er, at Banedanmark afleverer beslutningsgrundlag og anbefalinger for projektet i løbet af 2018, og så er der planlagt politisk behandling i 2019. Men det bliver altså først omkring 2030, at selve linjeføringen er køreklar - hvis den overhovedet bliver det.

Karen Bjerregaard bor på Gl. Horsensvej sydvest for Virring. Hvis den vestlige linjeføring bliver vedtaget, får hun sendt et tog direkte gennem sin gamle landejendom.

»Jeg er i chok. Vi har boet der i 30 år,« fortalte hun efter at have kigget grundigt på en skærm, der viste konsekvenserne af de forskellige linjeføringer.

Hun og hendes mand føler sig låst fast og opfordrer til, at der gøres noget, så folk ikke bliver stavnsbundet i flere år.

»Vi kan ikke gøre noget - vi kan ikke tage lån til nyt, vi kan ikke sælge - hvilket jo også ville være urimeligt overfor dem der købte.«

Fuld erstatning - ha!

Banedanmarks forskellige eksperter berettede i godt en time om projektet for de knapt 300 fremmødte, som størstedelen af tiden forholdt sig stille og lyttende. Enkelte gange blev Banedanmarks fortællinger dog suppleret af et »ha« eller kritiske fnys.

Da forsamlingen fik at vide, at de der skal eksproprieres selvfølgelig vil få fuld erstatning, kvitterede salen spredt med ryst på hovedet og småudbrud af »nej«.

Og til udtalelsen om, at Banedanmark planter dobbelt så meget natur, som det der går til i forbindelse med anlægsarbejdet, kunne man igen høre skeptiske kommentarer rundt omkring.

»Der står i VVM’en at vandet ikke bliver påvirket, men man kan da ikke bygge en bro, uden at vandet omkring bliver påvirket

På én af de forreste rækker sad en delegation fra Skanderborgs banegruppe, som i flere år aktivt har kæmpet imod en ny linjeføring igennem Skanderborg gennem læserbreve og aktivt samarbejde med kommunen.

Herfra fik Banedanmark kamp til stregen, da salen overgik til spørgetid.

Mads Jensen er murer og bor i Blegind - en af de byer, som står til at blive hårdest ramt, hvis valget falder på en vestlig linjeføring. Han er én af gruppens mange repræsentanterne og kunne fortælle, at hans hus fra 1940 ikke står til ekspropriation, men til at få en ordentlig rystetur, hver gang der kører et tog forbi et stenkast derfra med planlagt 250 km. i timen.

»Det er hele min børneopsparing. Det er mit livsprojekt, som ligger et stenkast fra banen.«

Det, der har chokeret ham mest, er, at der er så langt fra lokal- til landspolitikerne. I Skandeborg taler politikerne med samlet røst imod en linjeføring, som sender trafikken udenom Skanderborg Station.

»Hvorfor taler folketingspolitikere og lokalpolitikere ikke sammen og finder ud af det? Engang mødtes man da og talte om sådan noget her,« siger han.

En anden kommentar gik på de påvirkninger, som en ny bane vil have på en grundejers herlighedsværdi - hvilken erstatning, der er, når udsigten pludselig bliver brudt af en togbro. Ingen lød svaret fra Banedanmark.

Sektionschef Betina Lose anerkendte de triste fortællinger om folk der bliver stavnsbundet og mistet udsigt til smukke naturarealer.

»Det er lang tid at vente, det anerkender jeg og har forståelse for. Sådan ville jeg selv have det,« sagde hun, men konkluderede, at grundloven giver myndighederne lov til ekspropriation af grunde, som skal bruges til plan-projekter, og at planloven vejer tungere end eksempelvis fredningerne på Stilling-Solbjerg Sø.

DF på barrikaderne

Den politiske aftale om Togfonden, og planen om at sænke rejsetiden mellem landets større byer - som går under betegnelsen timemodellen - er resultat af et politisk forlig mellem den daværende regering (SF, R og S), Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Men fra Skanderborg Kommunes DF’er John Haarup Laursen, der var blandt deltagerne ved onsdagens borgermøde, er der ingen støtte at hente til aftalen. Ikke alene siger han klart nej til en vestlig lineføring, der vil skære igennem et af Skanderborgs vigtige naturområder - den fredede Stilling-Solbjerg Sø - og gå tæt på en ny udstykning omkring Blegind.

Der var knapt mødt 300 mennesker op til borgermødet i Skanderborg, hvor man, for at stille et spørgsmål, skulle finde skønskriften fra 7. klasse frem og aflevere sit spørgsmål, så Banedanmarks eksperter kunne nå at forberede sig. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Han siger, at Dansk Folkepartis byrådsmedlemmer i Skanderborg nu for alvor går ind i kampen for at få stoppet, at der bliver etableret en ny jernbanestrækning mellem Aarhus og Hovedgaard.

»For os er det meget vigtigt, at man kan bevare Skanderborg som et trafikalt knudepunkt,« siger han og peger på, at både Skanderborgs borgere og folk fra den sydlige del af Aarhus og fra Odder bruger stationen, ligesom beboere i Ry og Silkeborg vil få deres rejsetid væsentlig forlænget, hvis de ikke i fremtiden kan skifte til et lyntog i Skanderborg.

»Vi lever i forvejen i en meget stresset tid, og den bliver ikke mindre fremadrettet. Hvad betyder 5-6 min. i rejsetid? Efter min opfattelse intet.«

Han sammenligner projektet med Aarhus Lufthavn i Tirstrup, som mange beboere i området har lært at leve med og glæde sig over.

»Havde man flyttet lufthavnen, havde rigtig mange mennesker skullet vende sig til støj og larm. Borgerne ved nuværende jernbane har lært at leve med dette, men det får dem, der evt. kommer til at bo ved en ny, meget svært ved,« siger han.

Skanderborg skærper tonen: Nej til bro over Stilling Sø

»Det er vort håb, at de partier der står bag togforliget, får sat sig ned og genforhandlet og så dropper en ny strækning mellem Aarhus og Hovedgård,« siger han og peger på, at et par meget velbesøgte borgermøder burde få politikerne bag togforliget til at tænke sig om, eftersom der tydeligvis ikke er den store opbakning fra befolkningen.

Skanderborgs byråd arbejder i øjeblikket på at få formuleret et høringssvar til Banedanmark - et høringssvar som også klart taler imod en ny linjeføring igennem Skanderborg.

Ifølge borgmester Jørgen Gaarde (S) gjorde borgermødet ham klogere og gav anledning til småændringer og udbygning af det høringssvar, der allerede ligger som kladde.

»Hatten af for Banedanmark. Det er gennemarbejdet, det vi har mødt, og flot fremlagt. Også stor ros til borgerne, som har gjort meget for at sætte sig ind i sagen og stille gode spørgsmål,« konkluderede borgmesteren, inden han gik ud på den isede parkeringsplads.

En række politikere fra kommunen havde allerede tirsdag møde med Banegruppen, og Jørgen Gaarde glæder sig over, at de og gruppen er så enige.

Høringssvaret fra kommunen bliver det tredje svar, kommunen sender til Banedanmark vedrørende den nye linjeføring, og konklusionen er den samme som det seneste fra juli. Det vil være et tab for Skanderborg, hvis der etableres en ny linjeføring, som fører megen trafik udenom byen.

Har I overvejet droner?

Borgermødet i Skanderborg var sat til at slutte kl. 21.30, men gik en hel time over tid, fordi spørgelysten var så stor.

Og spørgsmålene spredte sig over en mængde emner - politik, ekspropriation, trafikale udfordringer, støj, vibrationer og påvirkning af naturen. Nogle oprigtigt nysgerrige, nogle meget konkrete og andre mere flyvske. De fleste dog ganske kritiske og bekymrede.

En spurgte:

»Fleksibilitet er vigtigt i dag. En bane er ikke ret fleksibel. Har I tænkt på andet end skinner. I dag kan man jo flyve en drone fra rådhuspladsen i København til Aarhus på en time.«

Fra andet sted lød det: »Har I fået tilbud på at få de møg-tog på Molslinjen?«

Og ja, Banedanmark tænker på andet end skinner, lød svaret. Men i anden sammenhæng. Og nej, de har ikke fået tilbud på at fragte tog over Kattegat på Molslinjen for, som det fra den statslige side blev understreget mange gange i løbet af aftenen, så har Banedanmark ikke nogen politisk indflydelse til at foreslå selvkørende biler, dronefly eller togsejlads. Det politiske mandat er givet til at undersøge, hvordan man kan køre hurtige tog mellem de store byer.

På Fælleden var der opstillet flere skærme, hvor man kunne se, præcis hvordan og i hvor høj grad hver enkelt grund i Skanderborg bliver berørt - alt efter hvilken linjeføring, der bliver valgt. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Kan det passe?

På trods af, at Banedanmark for længe siden har afvist alternativer, som en linjeføring langs E45, eller at stationen i Aarhus kan rykkes ud mod E45 for at undgå spildtid med at køre helt ind til centrum, så kredsede mange spørgsmål om disse alternativer og mistro omkring beregningsgrundlaget for den ny bane.

Er passagergrundlaget undersøgt for, hvor mange der reelt mister noget, hvis Aarhus Banegård rykkes ud til E45? spurgte én, der tror begrundelsen for at afvise det, er et falsum. Hvordan kan tre linjer koste cirka det samme, når den ene kræver langt flere ekspropriationer af huse end den anden?

Banedanmark udflyttes

Højhastighedstog: Rådmand vil have borgmester til at tale frustrerede borgeres sag

Én af Banegruppens mest aktive spørgere, Frank Farsøe, høstede aftenens største bifald for sin kommentar, der faldt i forlængelse af regeringens præsentation af udflytning af statslige arbejdspladser:

»Det forlyder, at Bandanmark skal udflyttes til Skanderborg,« sagde han til stor moro for salen - og Banedanmarks udsendte.

»Og det skal I ikke være kede af. For der er rigtig god togforbindelse fra København direkte til Skanderborg og masser af gode boliger i boligområder som Vidtved og Blegind,« lød det med dyb ironi - for det er jo netop områder som disse, der får et tog sendt igennem baghaven, hvis den vestligste linjeføring bliver vedtaget.

Og således sluttede mødet. Banedanmark holder tredje planlagte møde i Solbjerg torsdag 18. januar og vil efter forespørgsel fra Odder Kommune også afholde et der inden høringsfristen.