Tirsdag kl. 10.00 kan Smukfest-gæster, der gerne vil have det lidt bekvemt, sikre sig en fast bopæl på årets festival. Også denne gang forventes der at blive rift om de forholdsvis få faste boformer, fortæller den fungerende formand, Poul Martin Bonde.

Sidste år var de fleste boformer hurtigt væk, så mon ikke det går sådan igen, når det gik så hurtigt med partoutbilletterne. Poul Martin Bonde, fungerende formand, Skanderborg Festivalklub Sidste år var de fleste boformer hurtigt væk, så mon ikke det går sådan igen, når det gik så hurtigt med partoutbilletterne.

»Fra de foregående år ved vi, at mange gerne vil købe sig til en sikker overnatning, så de slipper for at skulle finde en plads til et iglotelt under festivalen. Sidste år var de fleste boformer hurtigt væk, så mon ikke det går sådan igen, når det gik så hurtigt med partoutbilletterne,« siger Poul Martin Bonde med henvisning til, at 28.000 partoutbilletter i december blev solgt på halvanden time.

SMUKFEST Boformer Danmarks Smukkeste Festival tilbyder mange forskellige overnatningsmuligheder udover tipi, sommeriglo og paphuse i Skovlunden.

Mange medbringer selv telte, som de slår op på KærligHeden og ved Holst Camping uden for skoven. Andre køber et såkaldt hotelt på en af de centralt beliggende pladser tæt på festivalpladsen.

Desuden tilbyder festivalen tenthouses, som er en teltboks med låg og fast bund.

Pig Me er 20 frilands grisehytter, som er forvandlet til festivalsuiter med to rigtige madrasser plus diverse komfort.

Cansleep er overnatning i øldåser, som har været meget populær i mange år.

Det er også muligt at bo i en skotøjsæske – et Hummelhouse med plads til to.

I flere år har det været muligt at blive indkvarteret i øldåser, svinestier og skotøjsæsker på Danmarks Smukkeste Festival i Skanderborg. I forbindelse med Smukfest 2017 udvidede Skanderborg Festivalklub sortimentet af alternative boformer, så det også blev muligt at overnatte i tipier, kæmpeigloer og paphuse. Sidstnævnte er lavet af miljøvenligt pap af kraftig kvalitet og indeholder en dør og et udluftningsvindue. Efter brug bliver husene makuleret og genbrugt.

Otte boformer

»Pig Me blev tidligere solgt på auktion, men de bliver nu sat i normal handel, så vi er nu – ud over campingvogne og telte – oppe på otte boformer. Men der er ikke så mange Pig Me, Cansleep og Hummelhouses, som er helt eksklusive overnatningsformer, så de vil nok hurtigt være væk. Til gengæld har vi flere tenthouses og paphuse,« fortæller formanden.

Nyhederne blev i fjor præsenteret i det nye skovområde Skovlunden, som ligger centralt omkring fem minutters gang fra festivalindgangen ved Sherwood. Tilbagemeldingerne herfra har ifølge Poul Martin Bonde været gode.

»Folk skulle lige lære det nye sted at kende, men vi har fået så god feedback på det og paphuse, at vi har valgt at lave lidt flere i år. Det var den eneste overnatningsform, der ikke blev udsolgt i fjor, men det håber vi, den bliver i år, når folk, der boede i dem, fortæller det videre,« siger Poul Martin Bonde.

Britney er klar

Den 1. februar offentliggøres musikprogrammet. Et hovednavn, amerikanske Britney Spears, er dog sluppet ud, og foruden hende optræder blandt andre MØ, Nephew, Saveus, D-A-D og CV Jørgensen på festivalen, som finder sted i dagene den 8. til 12. august.

Udsolgt på rekordtid: Smukfest-billetter revet væk

Endagsbilletter sættes til salg den 8. februar.