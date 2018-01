Nødvendigt at trimme trods vækst

Hvad har været den største udfordring for jer i 2017?

»Den generelle vækst gennem de seneste år har tilsyneladende i 2017 bevirket, at der inden for mange områder i forsyningskæden af råmaterialer er opstået en så høj kapacitetsudnyttelse, at det har medført en mere ustabil forsyningssituation, der også er blevet fulgt af tiltagende prisstigninger. Denne udvikling kombineret med svækkelse af både den amerikanske dollar, britiske pund, norske og svenske kroner over for euro og dermed danske kroner sætter konkurrenceevnen under pres på disse eksportmarkeder. Så i en tid, der generelt er præget af vækst og optimisme, er det stadig nødvendigt at trimme,« siger adm. direktør Preben Rasmussen.

Muligheder i 2018?

»Økonomien på både hjemmemarkedet og mange eksportmarkeder er i en god udvikling, og forbrugeroptimismen synes ikke under pres, hvilket, tror vi, sammen med en fortsat innovativ produktskabelse vil give os gode vækstmuligheder i 2018.«

I en tid, der generelt er præget af vækst og optimisme, er det stadig nødvendigt at trimme. Preben Rasmussen, adm. direktør I en tid, der generelt er præget af vækst og optimisme, er det stadig nødvendigt at trimme.

Trusler?

»Usikkerheden omkring brexit-forhandlinger og disses indflydelse på Storbritannien og måske Europa kan påvirke forbrugernes adfærd. En usmidig forhandling på det offentlige overenskomstområde og et evt. sammenbrud i forhandlingerne vil med stor sandsynlighed ramme det hjemlige forbrug negativt.«