Skanderborg skærper tonen: Nej til bro over Stilling Sø

En togbro direkte igennem Stilling-Solbjerg Sø kan blive en realitet, hvis ét af tre forslag til en ny linjeføring fra Hasselager til Hovedgaard vedtages. Det må for alt i verden ikke ske, hvis det står til Skanderborg Kommune.

»Byrådet vil opfatte et valg af en vestlig linjeføring som en fuldstændig underkendelse af de interesser, Skanderborg Kommunes borgere har i denne sag.«

Ny bane fra Hovedgaard til Hasselager VVM-redegørelsen er en vurdering af, hvilke indvirkninger banen vil have på miljøet. Der er tegnet tre forslag op: En vestlig, central og østlig linjeføring. Banedanmarks høring løber til 18. februar 2018.

Sådan står der i et udkast til et høringssvar fra Skanderborg Byråd, der 8. januar skal godkendes, inden det kan sendes til Banedanmark.

Høringssvaret bliver det tredje svar, som Skanderborg Kommune sender til Banedanmark vedrørende den nye linjeføring, og tonen er kun blevet skærpet siden det seneste fra juli.

Det anerkender borgmester Jørgen Gaarde og forklarer det med, at der ikke er blevet handlet på de seneste, og at man nu er i den afgørende høringsfase.

Banedanmark sendte i december en såkaldt VVMredegørelse i høring. Heri optegnes tre mulige linjeføringer – en vestlig over Stilling Sø, en central, der går gennem Solbjerg by, og en østlig, der går øst om Solbjerg.

»Det vil være ganske alvorligt med en vestlig linjeføring. Både i forhold til miljø, natur og mennesker. Vi vil få lagt en mur igennem vores kommune,« siger Jørgen Gaarde og forklarer, at området er et byudviklingsområde, og at det vil være »absolut ødelæggende for fremtidig byudvikling«, hvis den vestlige togstrækning gennemføres.

Sådan her ser Stilling-Solbjerg Sø ud i dag fra syd på Søvejen. Foto: Banedanmark

Dobbelt ramt

Baggrunden for en ny togstrækning er at reducere afstanden mellem Horsens og Aarhus med cirka 6 km og dermed skære op til seks minutter af rejsetiden, ligesom man får aflastet den 29 km lange strækning, der løber over Skanderborg, ved at øge kapaciteten mellem Aarhus og Trekantsområdet med flere afgange og højere hastigheder som resultat.

Ikke alene vil det ifølge borgmesteren påvirke miljø og mennesker, det vil også give kommunens borgere forringede infrastrukturelle forhold, fordi togtrafikken ledes udenom Skanderborg Station. Jørgen Gaarde argumenterer derimod for at vælge den centrale linjeføring, som løber langs Aarhus-Horsens-landevejen.

»Vi opfatter den nye linjeføring som et behov for i de store byer at blive kædet sammen med hurtige linjeføringer, det er ikke et ønske, som er vokset hos os. Vi ønsker at fastholde Skanderborg Station som det knudepunkt, det er i forvejen, og ønsker ikke, at natur, miljø eller borgere skal lide overlast pga. sådan en banestrækning,« konkluderer han og kalder det storslemt, at Skanderborg bliver ramt dobbelt med en vestlig linjeføring.

Modsat standpunkt

Den centrale strækning løber direkte igennem Solbjerg, og her er holdningen ganske anderledes. En gruppe borgere fra Solbjerg og omegn har længe arbejdet aktivt for, at linjeføringen ikke skal gå igennem byen, og i stedet argumenteret for, at det vil være mindre ødelæggende for Solbjerg med en vestlig linjeføring gennem Stilling-Solbjerg Sø.

Også Aarhus Kommune har i en tidligere idéfase-høring argumenteret for en linjeføring, som går udenom Solbjerg.