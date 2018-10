Færre indbrud i efterårsferien

Fem råd til at undgå indbrud Lav en aftale med naboerne om at holde øje med dit hus – evt. via Nabohjælp.

Sørg for, at dit hus ser beboet ud – få en til at parkere sin bil i din indkørsel og lad opvasken stå.

Gem det dyre kamera og Ipad’en væk, så man ikke kan se dem fra gaden.

Sikr dine døre med en ordentlig lås og skift de slidte vinduer ud.

Ring til politiet på 114, hvis du vil give et tip om en mistænkelig person eller bil i kvarteret - ring 112 hvis du ser et igangværende indbrud.



Efterårsferien 2018 bød på det laveste antal indbrud i private hjem i kredsen under Østjyllands Politi i 10 år.

Dugfriske tal viser, at Østjyllands Politi modtog 77 anmeldelser om indbrud i private hjem, hvilket er knap 40 pct. færre end efter efterårsferien sidste år.

Det glæder vicepolitiinspektør Lennart Glerup.

»77 indbrud er stadig 77 for mange, men tallet er faldene, og vi har aldrig haft så få indbrud i efterårsferien, som vi har haft i år. Det er enormt utrygt og ubehageligt at komme hjem til et hus, hvor der har været indbrud, så det er meget positivt, at 51 færre borgere har måttet opleve det i år,« udtaler han i en pressemeddelelse..

Ifølge Østjyllands Politi arbejder man målrettet med at få efterforsket indbruddene, så tyvene kan blive fanget og dømt.

»Borgerne er til stor hjælp i vores arbejde med at opklare indbrud. Vi kan mærke, at man er blevet bedre til at holde øje med hinandens huse, og vi får ofte tip om mistænkelige personer eller mistænkelig adfærd,« uddyber Lennart Glerup.