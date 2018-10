Mandag aften skete der et færdselsuheld på Viby Ringvej ved Åhavevej i Viby.

En 35-årig mandlig bilist kørte over for rødt og påkørte en bil ført af en 23-årig mand. Den 35-årige virkede påvirket af spiritus og blev derfor sigtet for sprituskørsel.

Han blev desuden sigtet for at have brugt håndholdt mobiltelefon og for at køre over for rødt. Der skete ingen personskade ved sammenstødet, men der skete større materiel skade, oplyser Østjyllands Politi.